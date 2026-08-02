Bilim insanlarından tartışmalı reçete: Dünya nüfusu 4 milyara düşürülmeli

Bugün 8.3 milyarı aşan küresel nüfusun 2200 yılına kadar 4 milyara düşürülmesini öneren araştırma geniş yankı uyandırdı. İnsan sayısını yarıya indirmeyi hedefleyen rapora karşın krizin asıl kaynağı olarak zengin ülkelerin aşırı tüketimi gösteriliyor.

AŞIRI TÜKETİM VE KÜRESEL NÜFUS TARTIŞMASI

Araştırmaya göre, bugün 8.3 milyarı aşan küresel nüfusun 2200 yılına kadar kademeli olarak 4 milyara düşürülmesi gezegenin geleceği açısından kritik önem taşıyor. Bilim insanları; aşırı tüketim, karbon emisyonları ve biyoçeşitlilik kaybı gibi çevre felaketlerinin önüne geçebilmek için nüfusun yaklaşık iki yüzyıl içinde yarı yarıya azaltılmasının en sürdürülebilir yol olduğunu savunuyor.

ÖNERİLEN YÖNTEMLER VE İNSANİ POLİTİKALAR

Bu nüfus azaltma hedefi için herhangi bir zorlama, otoriter baskı ya da öjeni yaklaşımı kesin bir dille reddediliyor. Çözümün tamamen insani politikalarla mümkün olduğunu belirten araştırmacılar; kız çocuklarının eğitim olanaklarının artırılması, kadınların toplumsal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi ile aile planlaması hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması gerektiğini vurguluyor. Geçmişte İran, Güney Kore ve Kosta Rika gibi ülkelerin baskıcı yöntemler olmadan doğurganlık oranlarını yarıya indirmesi bu stratejinin somut kanıtı olarak gösteriliyor.

ZENGİN ÜLKELERİN TÜKETİM ANLAYIŞI

Sonuç olarak uzmanlar, küresel krizlerin aşılması için yalnızca insan sayısını azaltmanın yeterli olmayacağını, zengin ülkelerdeki aşırı tüketim anlayışının da değişmesi gerektiğini ifade ediyor. Nüfusu adil ve kademeli biçimde 4 milyar seviyesine çekerken kişi başına düşen kaynak tüketimini dengelemenin; yaban hayatını koruyacağı, kaynak savaşlarını engelleyeceği ve gelecek nesillere daha yüksek bir refah seviyesi bırakacağı belirtiliyor.