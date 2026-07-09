TÜİK açıkladı: Türkiye nüfusunda dengeler değişiyor! İşte yeni çocuk ve genç oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Birleşmiş Milletler (BM) nüfus tahminlerinden yararlanarak hazırladığı "Dünya Nüfus Günü" bültenini yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye, 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alarak dünya nüfusunun yüzde 1'ini oluşturdu. Ancak ülkenin çocuk ve genç nüfus oranları ile toplam doğurganlık hızı dünya ortalamasının altında kalırken, yaşlı nüfus oranının dünya ortalamasının üzerine çıktığı görüldü.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1989 yılında, dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı tarih olan 11 Temmuz 1987 günü "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edildi. Her yıl Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) öncülüğünde nüfus ve kalkınma konularına yönelik farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. BM tahminlerine göre dünya nüfusu; 1999 yılında 6 milyara, 2011 yılında 7 milyara, 2022 yılında ise 8 milyara ulaştı. 2025 yılı ortası itibarıyla ise dünya genelinde nüfusun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişiye ulaştığı öngörülmektedir.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 39,2'Sİ ÜÇ ÜLKEDE YAŞIYOR

Açıklanan tahminlere göre, 2025 yılı ortasında dünyanın en kalabalık ülkesi 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişi ile Hindistan oldu. Hindistan'ı sırasıyla 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişi ile Çin ve 347 milyon 275 bin 808 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) takip etti. Bu üç ülkenin toplam nüfusu, küresel nüfusun yüzde 39,2'sine denk gelmektedir. Türkiye ise 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla dünya sıralamasında 18. basamakta yer almaktadır.

EN ÇOK NÜFUSA SAHİP ÜLKELER SIRALAMASI (2025)

Sıra Ülke Nüfus (2025 Tahmini) Dünya Nüfusuna Oranı (%) 1 Hindistan 1.463.865.525 ~17,8 2 Çin 1.416.096.094 ~17,2 3 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 347.275.808 ~4,2 18 Türkiye 86.092.168 1,0 - Dünya Toplamı 8.231.613.070 100,0

TÜRKİYE’NİN ÇOCUK NÜFUS ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA KALDI

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2025 yılında dünya genelindeki çocuk nüfus oranı yüzde 29,3 olarak tahmin edildi. Türkiye’de çocuk nüfus oranı yüzde 24,8 seviyesinde kalarak dünya ortalamasının altında gerçekleşti.

Küresel ölçekte çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 56,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 53,3 ile Nijer ve yüzde 53 ile Somali izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 12,9 ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi yüzde 14 ile Japonya ve yüzde 14,4 ile Singapur takip etti.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) VE TÜRKİYE ÇOCUK NÜFUS KARŞILAŞTIRMASI

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülkeler yüzde 22,3 ile İrlanda, yüzde 20,3 ile İsveç ve yüzde 19,9 ile Fransa oldu. AB'de en düşük çocuk nüfus oranları ise yüzde 14,6 ile İtalya, yüzde 15,5 ile Malta ve yüzde 15,6 ile Portekiz’de kaydedildi. Türkiye'nin yüzde 24,8'lik çocuk nüfus oranı, AB üyesi ülkelerin tamamının üzerinde yer aldı.

ÇOCUK NÜFUS ORANLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU (2025)

Bölge / Ülke Çocuk Nüfus Oranı (%) Durum / Sınıflandırma Orta Afrika Cumhuriyeti 56,2 Dünyada En Yüksek Nijer 53,3 Dünyada İkinci En Yüksek Somali 53,0 Dünyada Üçüncü En Yüksek Güney Kore 12,9 Dünyada En Düşük Japonya 14,0 Dünyada İkinci En Düşük Singapur 14,4 Dünyada Üçüncü En Düşük İrlanda 22,3 AB Üyeleri Arasında En Yüksek İtalya 14,6 AB Üyeleri Arasında En Düşük Dünya Ortalaması 29,3 Küresel Ortalama Türkiye 24,8 Dünya Altında, AB Üstünde

GENÇ NÜFUS ORANI KÜRESEL ORTALAMANIN GERİSİNDE

2025 yılı verilerine göre dünya genelinde genç nüfus oranı yüzde 15,6 olarak hesaplandı. Türkiye'nin genç nüfus oranı ise yüzde 14,8 ile dünya genelinin altında kaldı.

Dünya genelinde genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 23,3 ile Güney Sudan oldu. Güney Sudan'ı yüzde 23,1 ile Suriye ve yüzde 22,5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke yüzde 8,8 ile Monako olurken, Monako'yu yüzde 9,1 ile Malta ve yüzde 9,5 ile Almanya takip etti.

AB ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip ülkeler yüzde 13,5 ile İrlanda, yüzde 12,5 ile Fransa ve yüzde 12 ile Danimarka olarak belirlendi. En düşük oranlar ise yüzde 9,1 ile Malta, yüzde 9,5 ile Almanya ve yüzde 9,9 ile Bulgaristan, Slovakya, Slovenya ve Avusturya'da kaydedildi. Türkiye’nin yüzde 14,8’lik genç nüfus oranı, tüm AB üyesi ülkelerin üzerinde gerçekleşti.

GENÇ NÜFUS ORANLARI TABLOSU (2025)

Ülke / Grup Genç Nüfus Oranı (%) Özellik Güney Sudan 23,3 Dünyada En Yüksek Suriye 23,1 Dünyada İkinci En Yüksek Monako 8,8 Dünyada En Düşük İrlanda 13,5 AB'de En Yüksek Malta 9,1 AB'de En Düşük Dünya Ortalaması 15,6 Küresel Düzey Türkiye 14,8 Dünya Altında, AB Üstünde

TÜRKİYE'NİN YAŞLI NÜFUS ORANI DÜNYA ORTALAMASINI AŞTI

2025 yılı itibarıyla dünya genelinde yaşlı nüfus oranı ortalaması yüzde 10,4 olarak tahmin edildi. Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı ise yüzde 11,1 ile dünya ortalamasının üzerine çıktı.

Yaşlı nüfus oranının dünyada en yüksek olduğu ülke yüzde 36 ile Monako oldu. Monako'yu yüzde 30 ile Japonya ve yüzde 25,1 ile İtalya izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 1,7 ile Katar, yüzde 1,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 2 ile Zambiya olarak açıklandı.

AB ülkeleri arasında yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 25,1 ile İtalya olurken, İtalya'yı yüzde 24,9 ile Portekiz ve yüzde 24,4 ile Yunanistan izledi. AB bünyesinde yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler yüzde 14,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 15,8 ile Lüksemburg ve yüzde 16,2 ile İrlanda olarak tespit edildi. Türkiye'nin yüzde 11,1'lik yaşlı nüfus oranı, AB üyesi ülkelerin tamamının altında kaldı.

YAŞLI NÜFUS ORANLARI TABLOSU (2025)

Ülke / Bölge Yaşlı Nüfus Oranı (%) Kategori Monako 36,0 Dünyada En Yüksek Japonya 30,0 Dünyada İkinci En Yüksek Katar 1,7 Dünyada En Düşük İtalya 25,1 AB'de En Yüksek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 14,9 AB'de En Düşük Dünya Ortalaması 10,4 Küresel Ortalama Türkiye 11,1 Dünya Üstünde, AB Altında

DOĞURGANLIK HIZINDA TÜRKİYE DÜNYA ORTALAMASININ GERİSİNDE

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2025 yılında dünya genelindeki toplam doğurganlık hızı ortalaması 2,24 çocuk oldu. Türkiye’nin toplam doğurganlık hızı ise 1,42 çocuk seviyesinde kalarak dünya ortalamasının altında yer aldı.

Doğurganlık hızının dünyada en yüksek olduğu ülke 5,94 çocuk ile Çad oldu. Çad'ı 5,91 çocuk ile Somali ve 5,90 çocuk ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti takip etti. En düşük doğurganlık hızı ise 0,75 çocuk ile Güney Kore'de görüldü. Güney Kore'nin ardından 0,96 çocuk ile Singapur ve 1 çocuk ile Ukrayna geldi.

AB üyesi ülkeler arasında en yüksek doğurganlık hızına sahip ülke 1,74 çocuk ile Bulgaristan oldu. Bulgaristan'ı 1,71 çocuk ile Romanya ve 1,64 çocuk ile Fransa izledi. AB genelinde en düşük doğurganlık hızı ise 1,11 çocuk ile Malta'da tespit edildi. Malta'yı 1,21 çocuk ile İtalya ve 1,22 çocuk ile Litvanya takip etti.

DOĞURGANLIK ORANLARI KARŞILAŞTIRMASI (2025)

Ülke / Grup Toplam Doğurganlık Hızı (Çocuk Sayısı) Durum Çad 5,94 Dünyada En Yüksek Somali 5,91 Dünyada İkinci En Yüksek Güney Kore 0,75 Dünyada En Düşük Bulgaristan 1,74 AB'de En Yüksek Malta 1,11 AB'de En Düşük Dünya Ortalaması 2,24 Küresel Seviye Türkiye 1,42 Dünya ve AB Ortalamasının Altında

Türkiye’de Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Küresel Ortalamayı Geçti

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2025 yılı için dünya genelinde doğuşta beklenen yaşam süresi ortalaması 73,5 yıl olarak hesaplandı. Bu süre erkeklerde 70,9 yıl, kadınlarda ise 76,2 yıl olarak belirlendi.

ERKEKLERDE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke 84,7 yıl ile Monako oldu. Monako'yu 84,4 yıl ile San Marino, 82,4 yıl ile Avustralya, Andorra ve Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Erkeklerde en düşük yaşam süresi beklentisi ise 53,5 yıl ile Çad'da kaydedildi. Çad'ı 54,5 yıl ile Nijerya ve 54,9 yıl ile Güney Sudan takip etti. Türkiye'de erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi 75,5 yıl ile dünya genelinin üzerinde gerçekleşti.

AB ülkeleri arasında erkekler için beklenen en yüksek yaşam süresi 81,9 yıl ile İtalya'da kaydedilirken, İtalya'yı 81,8 yıl ile İsveç ve 81,7 yıl ile Malta takip etti. En düşük süre ise 71,6 yıl ile Litvanya'da belirlendi.

KADINLARDA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ

Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke 88,7 yıl ile Monako oldu. Monako'yu 88 yıl ile Japonya ve 87,4 yıl ile Güney Kore izledi. Kadınlar için en düşük yaşam süresi 55,1 yıl ile Nijerya'da kaydedildi. Nijerya'yı 57,4 yıl ile Çad ve 59,8 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti takip etti. Türkiye'de kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıl ile dünya ortalamasının üzerinde yer aldı.

AB ülkeleri genelinde kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke 86,6 yıl ile İspanya oldu. İspanya'yı 86,3 yıl ile Fransa ve 86 yıl ile İtalya izledi. En düşük süre ise 79,5 yıl ile Bulgaristan'da görülürken, Bulgaristan'ı 79,8 yıl ile Romanya ve 80,5 yıl ile Macaristan takip etti.

DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ TABLOSU (2025)