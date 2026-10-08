Biga Belediyesi'nden fon vurgunu açıklaması: Görevden alma var

Türkiye günlerdir fon krizini ve bu krizden vurgun yapan isimleri tartışıyor. İddialar arasında Biga Belediyesi'nin 100 milyon Türk Lirası kar elde ettiği de yer alıyordu.

Biga Belediye Başkanı Alper Şen açıklama yaparak Mali Hizmetler Müdürü, tedbiren görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Şen, süreç sonuçlanıncaya dek Mali Hizmetler Müdürü'nün tedbiren görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Şen'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"7 Ekim 2026 tarihinde medyada gündeme gelen fon soruşturmasına ilişkin iddialarda Biga Belediyemizin adının da geçtiğini öğrendim. Konudan haberdar olur olmaz gerekli talimatları verdim ve ilgili işlemleri hızla başlattım.

Bu doğrultuda, Mali Hizmetler Müdürlüğümüz nezdinde, bilgim dahilinde olmadan yapılan işlemlere ilişkin iddialara konu olan hususlarda inceleme ve denetim süreci başlatılmıştır.

Süreç sonuçlanıncaya kadar Mali Hizmetler Müdürü, tedbiren görevden uzaklaştırılmıştır.

İnceleme sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemler titizlikle yerine getirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarım."