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Halk TV Türkiye Biber gazı sıktıkları gencin çantasını çaldılar

Biber gazı sıktıkları gencin çantasını çaldılar

Mersin'de yolda yürüyen bir gencin yüzüne biber gazı sıkan iki kişi genç erkeğin kaçmaya çalışmasına rağmen çantasını gasp ettiler.

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Mersin'de yüzüne biber gazı sıkılan kişinin çantasının 2 şüpheli tarafından gasbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde birisinin kafasında, diğerinin elinde kask olan 2 şüpheli, caddede yürüyen bir kişinin önünü keserek yüzüne biber gazı sıktı.

GENÇ KAÇMAYA ÇALIŞTI ANCAK İKİ HIRSIZ ONU YAKALADI

Kaçmaya çalışan kişi ile 2 şüpheli arasında kısa süreli arbede ve kovalamaca yaşandı.

Şüpheliler, durdurmaya çalıştıkları kişinin sırtındaki çantayı gasbederek olay yerinden kaçtı.

POLİS HER YERDE O HIRSIZLARI ARIYOR

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, 2 şüphelinin, caddede yürüyen kişinin önünü kesip yüzüne biber gazı sıktıktan sonra çantasını gasbetmesi, bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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