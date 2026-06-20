Biber gazı sıktıkları gencin çantasını çaldılar
Mersin'de yolda yürüyen bir gencin yüzüne biber gazı sıkan iki kişi genç erkeğin kaçmaya çalışmasına rağmen çantasını gasp ettiler.
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Mersin'de yüzüne biber gazı sıkılan kişinin çantasının 2 şüpheli tarafından gasbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde birisinin kafasında, diğerinin elinde kask olan 2 şüpheli, caddede yürüyen bir kişinin önünü keserek yüzüne biber gazı sıktı.
GENÇ KAÇMAYA ÇALIŞTI ANCAK İKİ HIRSIZ ONU YAKALADI
Kaçmaya çalışan kişi ile 2 şüpheli arasında kısa süreli arbede ve kovalamaca yaşandı.
Şüpheliler, durdurmaya çalıştıkları kişinin sırtındaki çantayı gasbederek olay yerinden kaçtı.
POLİS HER YERDE O HIRSIZLARI ARIYOR
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, 2 şüphelinin, caddede yürüyen kişinin önünü kesip yüzüne biber gazı sıktıktan sonra çantasını gasbetmesi, bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi