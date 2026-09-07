Beyzbol sopası ile cinayette karar çıktı: MHP eski ilçe yönetici ve kardeşi de tutuklandı!

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya konu olay 30 Ocak 2024 gecesi yaşandı. Anılan mahkemenin 165 sayfalık gerekçeli kararına göre, 2021’de kardeşi Ayhan Çakır (46) ile birlikte Kalamış’ta 2 eski özel harekât polisini öldüren Fuat Çakır (52), 30 Ocak’taki görüşmeden bir süre önce İlker Çakıroğlu’nu (57) birkaç kez yanına çağırarak bu kişiye baskı kurdu.

Cinayet sanıklarına ilişkin teşhis tutanağı dosyaya girdi.

Taraflar arasındaki sorunun gerisinde ise Çakır’ın, uzaktan akrabası da olan Çakıroğlu’nu, ‘adını kullanarak başka kişilerden haraç toplama’ suçlaması yer adlı. Çakıroğlu ise her seferinde bu suçlamayı kesin bir dille reddetti. Çakıroğlu, kendisinin değil, avukatı Bülent Aybirdi’nin bu kişilerin adını kullandığını ifade etti.

Ayhan Çakır (solda) firari, ağabeyi Fuat Çakır ise tutuklu.

29 Ocak 2024 akşamı İlker Çakıroğlu bir kez daha arandı. Çakıroğlu’nu arayan Ayhan Çakır, ağabeyi Fuat Çakır’ın kendisi ile görüşmek istediğini söyledi. Çakıroğlu saat 21.00 gibi Beylikdüzü’ndeki evinden çıkarak Anadolu yakasına geçti. Çakıroğlu ilk olarak akrabası Nazif Çakıroğlu ile görüştü; daha sonra Beyoğlu Karaköy’e geçti. Çakıroğlu, Fuat Çakır’ın çağrısı üzerine Karaköy’de bulunan Gamsız Meyhane’ye gitti. Bu mekan ile üst katlardaki otel de Fuat Çakır’a aitti.

İlker Çakıroğlu 30 Ocak gecesi saat 01.00 gibi görüşmenin yapılacağı mekana girdi.

“ADIMIZI KULLANARAK KİMLERDEN HARAÇ ALIYORSUN”

İlker Çakıroğlu 30 Ocak gecesi saat 01.00 gibi Gamsız Meyhane’ye girdi. Çakıroğlu’nun mekâna varmasından önce Fuat Çakır bir çok adamı ile olayın yaşanacağı yere varmıştı. İlker Çakıroğlu mekana girdikten kısa süre sonra Fuat Çakır’ın olduğu asma kata çıktı. Bu alanda Fuat Çakır ve bir çok adamı buluyordu. Dosyaya giren bir ifadeye göre Çakır, “Lan y...k, sen bizim adımızı kullanarak kimlerden haraç kesiyorsun. Kimlerden haraç topluyorsun. Niye benim adımı lekeliyorsun” diyerek Çakıroğlu’nu beyzbol sopası ile darp etmeye başladı. İfadelere göre Çakıroğlu en az yarım saat darp edildi. Olay yerinde bulunan Hamza Ünal (38); Fuat Çakır’ın, Çakıroğlu’nu darp ederken yorulduğunu ve elindeki sopayı Serkan Satır’a (39) verdiğini söyledi. Fuat Çakır’dan sonra Serkan Satır, Çakıroğlu’nu darp etmeyi sürdürdü.

İlker Çakıroğlu'nun ellerinin bezle bağlandığı görüldü.

SOPA İLE DÖVDÜ, BAŞINDA SU BARDAĞI KIRDI

Fuat Çakır ve Serkan Satır dışında, mekânda bulunan Adnan Uçarkanat (57), Servet Satır (44), Mehmet Taşkın (48), Melih Vural (27), Menderes Çakıroğlu (38) ve Mustafa Aksayan (31) da darp olayına dahil oldu. Olay yerinde olan İlhan Yıldız (41) ise, darptan kısa süre önce mekandan ayrıldı. Çakıroğlu bu süreçte kalbinde sorun olduğunu söylemesine rağmen, darp edilmekten kurtulamadı. Bir ara Fuat Çakır su içtiği bardakla Çakıroğlu’nun başına vurdu. Çakıroğlu’nun başı, Çakır’ın ise eli kanadı. Çakıroğlu başına aldığı darbe sonrası yere yığıldı. Dehşet dolu anların yaşandığı mekânda bulunan müşterilerin, sesleri duymaması için de, müziğin sesi arttırıldı. Menderes Çakıroğlu’nun talimatı ile kapılar kapatıldı; olay yerindekilerin cep telefonları da toplandı. Üzerindeki kartları alınan Çakıroğlu’nun hesaplarını kontrol etmek için 2 kişi ATM’ye gönderildi.

Feci şekilde darp edilen İlker Çakıroğlu iç kanama sonucu öldü.

YÜRÜYEREK GİRDİ; 2 KİŞİNİN KOLLARINDA ÇIKTI

İlker Çakıroğlu’nun darp edilmesi gün ışımaya yakın bir süreye kadar devam etti. Gece 01.00 gibi meyhaneye yürüyerek giren İlker Çakıroğlu, 05.30 gibi 2 kişinin kolları arasında mekândan çıkarıldı. Çakıroğlu, Mercedes Vito bir araca konulduğu esnada da Menderes Çakır, Fuat Çakır’a “Bunu Vito’da da dövelim mi” diye sordu. Feci şekilde darp edilen Çakıroğlu yakınlarda bulunan bir hastaneye götürülmek yerine Kadıköy Kızıltoprak’ta bulunan ve Çakır Ailesinin kumarhane olarak da işlettiği kıraathaneye götürüldü. Bu esnada Çakıroğlu’nun ellerinin bezle bağlandığı kayda girdi. Bu mekanda bir saati aşkın tutulan Çakıroğlu’nun burada da darp edilip edilmediği ise bilinmiyor. Çakıroğlu’nun tişörtü değiştirildi. Fuat Çakır ve Servet Satır ile diğer kişiler ise 4 ayrı araçla art arda mekandan ayrıldı.

İlker Çakıroğlu'nun içinde bulunduğu araç hastanenin önüne bırakıldı.

OTOPARKA BIRAKILDI 12 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU

Kıraathanede bulunan Ayhan Çakır 4 adamına, İlker Çakıroğlu’nu evine götürmeleri talimatını verdi. İlker Çakıroğlu’nun eniştesine ait Audi aracın şoför koltuğuna Melih Vural oturdu. Yan tarafa Mehmet Taşkın otururken, İlker Çakıroğlu da kendinden geçmiş halde arka tarafa oturtuldu. Bu kişileri takip eden ikinci araçta ise Habip Bayramoğlu (63) ile Emrah Karaahmet (41) bulunuyordu. Ard arda yol alan iki araç Topkapı’ya geldiklerinde durdu. Mehmet Taşkın, Çakıroğlu’nun nabzına baktı. Çakıroğlu’nun nabzının atmadığını fark eden Taşkın arkada bekleyen aracın yanına geldi. Çakıroğlu’nun öldüğünü düşünerek panikleyen Taşkın, Demiroğlu ve Karaahmet’in olduğu araca bindi. Bu kişiler Melih Vural’a, Çakıroğlu’nu en yakın hastaneye götürmesini söyledi. Vural, saat 08.06 gibi Koç Üniversitesi Hastanesi otoparkına giriş yaptı. Ancak Vural, Çakıroğlu’nu hastane personeline teslim etmek yerine aracın içinde bırakarak kaçtı. Çakıroğlu’nun cansız bedeni 30 Ocak akşamı saat 20.43 gibi araç içinde bulundu. Çakıroğlu’nun iç kanamadan öldüğü anlaşıldı.

(Soldan sağa) Servet Satır, Fuat Çakır ve Serkan Satır.

CİNAYETTEN SONRA SEVİNDİKLİ KÖYÜNE KAÇTILAR

İlker Çakıroğlu’nun içinde bulunduğu araç hastane otoparkına bırakıldıktan sonra olaya karışan kişilerde ise ilginç bir hareketlilik baş gösterdi. Pendik’de bulunan bir benzincide buluşma kararı alan şüpheliler Kocaeli Körfez’e doğru yol almaya başladı. Bu kişiler Körfez’e bağlı Sevindikli Köyündeki bir villada bir araya geldi. İlk olarak Ayhan Çakır, Menderes Çakır, Habip Bayramoğlu, Hamza Ünlü, Emrah Karaahmet ile Mustafa Aksayan bu eve geldi. Daha sonra Fuat Çakır, Adnan Uçarkanat, H. Çakır ile Servet Satır’ın bir yakını da bu eve gitti. Kısa süre içinde 10 kişi aynı evde bir araya geldi. Polisinin yaptığı operasyonlar sonrası şüphelilerin önemli bir bölümü, cinayetten 2-3 ay sonra yakalandı. Firari olan Fuat Çakır ise 8 Aralık 2024 günü tutuklandı.

Adnan Uçarkanat da firari konumda olan 3 isim arasında.

FUAT ÇAKIR: SATIR KARDEŞLERE OTELİ SATACAKTIM!

Yargılama aşamasında ise sanıkların tamamına yakın haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Fuat Çakır kimseyi darp etmediğini söyledi. Çakır, Servet Satır ile kardeşi ile, otelin satışı için olay gecesi görüştüğünü söyledi. Sanıklardan Hamza Ünlü ise, yaşananlara ilişkin en detaylı ifade veren isim oldu. Yapılan yargılama sonrası mahkeme kararını verdi.

Menderes Çakıroğlu, darp esnasında şüphelilerin cep telefonlarını topladı.

HAFRİYAT İŞİ YAPAN 2 KARDEŞ DE TUTUKLANDI

Mahkeme; Fuat Çakır, İlhan Yıldız, Mehmet Taşkın, Melih Vural, Menderes Çakıroğlu, Servet Satır ve Serkan Satır’a 20 yıl 10’ar hapis cezası verdi. Habip Bayramoğlu ve Emrah Karaahmet’e ise 8 yıl 4’er ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükümle birlikte Mas Hafriyat’ın sahiplerinden MHP eski Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı Servet Satır ve kardeşi Serkan Satır için de tutuklama kararı verdi. Mahkeme, yakalanamayan Ayhan Çakır, Adnan Uçarkanat ile Mustafa Akyasan’ın dosyasını ise ayırdı. Karar İstinaf Mahkemesine taşındı.

KALAMIŞ’TA 2 ESKİ POLİSİ DE ÖLDÜRDÜLER

Bu arada Fuat Çakır ile kardeşi Ayhan Çakır, 5 yıl önce Kalamış’taki bir restoranda da çatışmaya girmişti. Çatışmada Susurluk davası hükümlüsü özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan’ı öldüren Çakır kardeşler bu suçtan “nefsi müdafaa” gerekçesiyle 2 yıl 8 ay ceza almış ve yaklaşık 1,5 yıl cezaevine kaldıktan sonra tahliye edilmişti.