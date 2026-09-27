Beyoğlu'nda gece yarısı 25 mekan ve 5 otele baskın

Beyoğlu'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının korunması, genel ahlaka aykırı davranışların ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik yapılan uygulamada ara sokaklar ile eğlence yerlerinde dron destekli huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamada, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve çevresindeki ara sokaklar ile umuma açık eğlence yerleri kontrol edildi.

10 ADRES DENETLENDİ

Uygulama kapsamında 25 eğlence yeri, 5 otel ile 2 binada bulunan toplam 10 adres denetlendi.

Yapılan kontrol ve denetimlerde, 4 kişiye “fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etme” suçundan, 27 kişiye genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlardan işlem yapıldı.

Fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 bina denetlenirken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 2 eğlence yeri ile 2 otel mühürlendi.

Uygulamada bin 737 kişinin sorgulandı, 3 aranan şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Çevreye rahatsızlık vermekten 12 kişiye, uyuşturucu madde kullanmak suçundan ise 3 kişiye işlem yapıldı.

Umuma açık eğlence yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırılık yaptığı belirlenen 17 işletmede idari para cezası uygulandı. (AA)