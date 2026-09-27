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Halk TV Türkiye Son dakika | 35 kişilik yolcu otobüsü Adana'da kaza yaptı: Yaralılar var

Son dakika | 35 kişilik yolcu otobüsü Adana'da kaza yaptı: Yaralılar var

Son dakika... Adana'da 35 kişilik yolcu otobüsü Seyhan ilçesinde önce tabela direğine sonra alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 11 yolcu yaralandı.

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Son dakika | 35 kişilik yolcu otobüsü Adana'da kaza yaptı: Yaralılar var
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Adana'da yolcu otobüsü kaza yaptı. Merkez Seyhan ilçesinde gece saatlerinde 35 yolcunun olduğu yolcu otobüsü önce tabela direğine sonra da alt geçidin duvarına çarptı.

Son dakika | 35 kişilik yolcu otobüsü Adana'da kaza yaptı: Yaralılar var - Resim : 1

11 YOLCU YARALANDI

38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsü Onur Mahallesi'nde Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kaza yaptı. Hatay'dan Giresun'a giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otobüsün kaza yapmasının ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika | 35 kişilik yolcu otobüsü Adana'da kaza yaptı: Yaralılar var - Resim : 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü kaza sonrasında araçta sıkıştı. Ekipler 2 saatlik müdahale sonrasında sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada otobüste olan 11 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında yaralanan 11 yolcu civardaki hastanelere kaldırıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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