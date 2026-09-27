Eski Bakan Fatma Betül Sayan ve eşinin ifadesi alınacak

Milyarlık hisse satışı yaptıkları öne sürülen AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan ile eşi İlyas Kaya'nın fon soruşturması kapsamında ifadeleri alınacak.

İstanbul merkezli sermaye piyasalarındaki fon skandalı öncesinde bir hisse senedinde 63 milyon liralık işlem yaptıkları iddia edilen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın ismi de anılmaya başlandı.

Gazeteci Yiğit Uzun, soruşturmanın son durumuna ilişkin adli kaynaklardan edindiği bilgileri aktardı. Buna göre Başsavcılık, Kaya çiftinden ifade alınacak.

Soruşturma kapsamında çiftin finansal hareketlerinin ayrıntılı olarak inceleneceği, Kaya'nın üst düzey siyasi görevleri nedeniyle bilgiye erişimi ve olası bağlantılarının da araştırılacağı belirtildi.

PARASINI 20'YE KATLAMIŞ

Soruşturmayla ilgili iddiaların merkezinde bir hisse senedindeki işlemler yer alıyor.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın söz konusu hisse senedinden yaklaşık 63 milyon liralık alım yaptığı, sermaye piyasalarındaki fon operasyonundan önce ise yaklaşık 1,3 milyar liralık satış gerçekleştirerek hisseden çıktığı öne sürüldü.

İddialar daha önce YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre tarafından da gündeme getirilmiş, Emre söz konusu işlemlerin kamuoyuna açıklanması çağrısında bulunmuştu.

KAYA GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ

Fatma Betül Sayan Kaya ise iddiaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla AKP'deki görevlerinden ayrılma talebini duyurdu.

Kaya, kararının gerekçesini “sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle araştırılması” olarak açıkladı.