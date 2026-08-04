Beyoğlu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde servis minibüsü, 4 taksi ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada 3 araç kullanılamaz hale gelirken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 20.40 sıralarında Ömeravni Mahallesi Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kabataş istikametinde seyir halinde olan 34 PVE 181 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksinin de önündeki araca vurmasıyla toplam 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle polis ekipleri Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nde bir şeridi geçici olarak trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kazada hasar gören 8 araçtan 3'ünün kullanılamaz hale geldiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.