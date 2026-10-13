Berna Laçin gözaltında yaşadıklarını anlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesinin ardından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Berna Laçin, serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Laçin, gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlatırken yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle Almanya'daki bir etkinliğe de katılamayacağını duyurdu.

Kendisini arayan ve soranlara teşekkür eden Berna Laçin, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Telefonunun kendisine verilmediğini söyleyen oyuncu, yeni bir telefon ve SIM kart aldığını söyledi.

YURT DIŞI YASAĞI NEDENİYLE ALMANYA'YA GİDEMEYECEK

Berna Laçin, açıklamasında Almanya'da düzenlenmesi planlanan "Görmenin Ötesinde - Bana Ayrılan Yerden Daha Büyük Bir Hayat" başlıklı etkinliğe katılamayacağını da duyurdu.

Gül Derneği tarafından düzenlenecek etkinlikte, görme engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekilmesi ve engellerin aşılması konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyordu. Laçin, yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle etkinlikte yer alamayacağını belirterek çevrede yaşayanlara programa katılmaları için çağrıda bulundu.

"BUNU ÇOK SORAN OLMUŞTU, EVET SOĞUKTU"

Gözaltı sürecindeki yaşadıklarını anlatan Berna Laçin, şu ifadeleri kullandı:

"Ben iyiyim şahaneyim her şey güzel. Ne diyeyim, ha evet soğuktu. Bunu çok soran olmuştu, evet soğuktu. Kitap olsa keşke kütüphanede çünkü kitap istediğimde sadece iki ayrı böyle ciltli paramparça olmuş bir tane ilmihalden koparılmış bir 10 sayfalık başı sonu olmayan kırpık bir şey bir de bir Norveç kitabından bir 10-20 sayfa bir şey gelebildi.

Kitap yok orada, orada kitap olması lazım. Açıkçası bu dikkatimi çekti ve soğuk. Bir amacı vardır belki, havalandırma vesaire o yüzden bir şey diyemiyorum."