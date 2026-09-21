Berlin’i sallayan Türk! Seçimi kazandı, tarihe geçiyor: İşte Kayseri’deki köyü

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen eyalet meclisi seçimlerinde tarihi bir başarıya imza atıldı. Sandık çıkış anketlerine göre Sol Parti, yüzde 24,5 oy oranıyla seçimi ilk sırada tamamladı. Partinin başbakan adayı Kayserili Türk siyasetçi Elif Eralp, sonuçların kesinleşmesi durumunda Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olarak tarihe geçecek. Eralp'in bu büyük zaferi Türkiye'de ve memleketi Kayseri'de sevinçle ve gururla karşılandı.

Berlin seçimini kazanarak Türkiye'nin gururu olan Elif Eralp'in hayatı ve memleketi, elde ettiği büyük başarının ardından geniş merak uyandırdı. Gazeteci Recep Bulut, Eralp'in Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Panlı köyüne giderek akrabaları ve köylüleriyle buluştu.

Köydeki yakınlarının heyecan ve gurur dolu duygularını yerinde gözlemleyen Bulut, memleketindeki coşkuyu paylaştı.

HEMŞEHRİLERİ GURURLU: "NE MUTLU BİZE"

Eralp’in Berlin'deki başarısını büyük bir sevinçle karşılayan Panlı köyü sakinleri, hissettikleri gururu dile getirdi. Kayserili köylüler, hemşehrilerinin Almanya'da ulaştığı bu tarihi makam karşısında, "ne mutlu bize, onu ve gurur duyduk bizi çok sevindirdi." ifadelerini kullanarak duygularını aktardılar.