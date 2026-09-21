Almanya'daki seçimlere Tarkan damga vurdu

Almanya’nın başkenti Berlin’deki eyalet seçimlerinde sandıktan çıkan sonuç kadar seçim gecesindeki kutlamalar da dikkat çekti. Sol Parti’nin Türk kökenli adayı Elif Eralp, yüzde 25,1 oy alarak seçimi ilk sırada tamamladı. Eralp’in zafer gecesi ise Türkçe mesajlar, Tarkan şarkıları ve halayla renklendi.

Eralp’in ardından Başbakan Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 19,8 oyla ikinci, Almanya için Alternatif (AfD) ise yüzde 15,6 oyla üçüncü sırada yer aldı.

DESTEKÇİLERİNE TÜRKÇE SESLENDİ

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından destekçilerine seslenen Eralp, Berlin’de değişim mesajı verdi. Kenti daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacaklarını belirten Eralp, sevgi ve adaletin nefrete karşı galip geldiğini söyledi.

Berlin’in en önemli sorunlarından birinin kira krizi olduğunu vurgulayan Eralp, sosyal politikaların güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Eralp’in konuşmasında en çok dikkat çeken anlardan biri ise finalde yaşandı. Türkçe konuşan Eralp, zafer konuşmasını “Tarih yazdık arkadaşlar” sözleriyle tamamladı.

ZAFER HALAYLARLA KUTLANDI

Eralp’in sözleri salonda büyük coşkuyla karşılanırken, seçim kutlamaları da adeta Türk düğünlerini aratmadı. Zafer partisinde ünlü şarkıcı Tarkan’ın şarkıları çalındı, partililer halay çekerek seçim sonucunu kutladı.

Berlin’deki seçim gecesinde Türk kökenli bir siyasetçinin zaferi, Türkçe yapılan konuşma ve Türkçe müzikler eşliğindeki kutlamalarla dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

AfD'NİN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise seçim sonuçları farklı bir tablo ortaya koydu. AfD yüzde 37 oyla birinci sırada yer alırken, SPD yüzde 35,5 ile ikinci oldu.

Sol Parti yüzde 7,5 oy alırken CDU ve Yeşiller Partisi yüzde 5,5’er oyda kaldı.

Başbakan Friedrich Merz, CDU’nun eyaletteki sonucunu “felaket” olarak değerlendirdi. Merz, sonuçlara rağmen görevine devam edeceğini ve hükümetin reform çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.