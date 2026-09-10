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Halk TV Türkiye "Beni öldürmeye çalışıyor!" Mezar başındaki cinayet öncesi kahreden ses kaydı

"Beni öldürmeye çalışıyor!" Mezar başındaki cinayet öncesi kahreden ses kaydı

Mezar başında katledilen Gamze Yıldırım’ın cinayetten önce ablasına, "Beni öldürmeye çalışıyor, bir şey olursa bunu polise ulaştırın" diyerek ses kaydı bıraktığı ve daha önce de benzinle yakılmak istendiği ortaya çıktı.

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"Beni öldürmeye çalışıyor!" Mezar başındaki cinayet öncesi kahreden ses kaydı

Aksaray'da bayram günü annesinin mezarı başında boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Gamze Yıldırım'ın, cinayetten önce ablasına gönderdiği ses kaydı ve görüntü kayıtları ortaya çıktı. Talihsiz kadının, takip edildiğini belirterek "Bana bir şey olursa bu videoyu polise verin" dediği öğrenildi.

"Beni öldürmeye çalışıyor!" Mezar başındaki cinayet öncesi kahreden ses kaydı - Resim : 1

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Oğuzlar köyünde Ramazan Bayramı'nın ilk günü meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Gamze Yıldırım ile ablası Beyaz Çakmak, anne ve babalarının mezarını ziyaret ettikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Boşanma sürecinde olduğu 38 yaşındaki eşi Habip Emre Yıldırım tarafından av tüfeğiyle hedef alınan iki kardeşten Gamze Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti, ablası ise ağır yaralandı. Olayın ardından yakalanan katil zanlısı tutuklanırken, hastanedeki tedavisi 45 gün süren abla Beyaz Çakmak taburcu edildi. Soruşturma dosyasına giren yeni deliller ise yaşanan vahşetin göz göre göre geldiğini ortaya koydu.

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CİNAYET GELİYORUM DEDİ!

Kadının, cinayetten yaklaşık bir buçuk ay önce ablasına bir video ve ses kaydı gönderdiği belirlendi. Karşı binadaki bir kadına para verilerek adımlarının izletildiğini ve takip edildiğini fark eden Gamze Yıldırım'ın, kayıtta şu ifadeleri kullandığı tespit edildi:

"Bir şey olursa bacım, bu videoyu polise ulaştır. Bu evden benim girdiğimi çıktığımı takip ediyor. Beni öldürmeye çalışıyor."

"Beni öldürmeye çalışıyor!" Mezar başındaki cinayet öncesi kahreden ses kaydı - Resim : 3

DAHA ÖNCE DE EŞİNİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

Soruşturma kapsamında savcılığa sunulan bir diğer iddia ise katil zanlısının daha önce de eşinin hayatına kasteddiğini gösterdi. Habip Emre Yıldırım'ın 2024 yılı içerisinde 3 çocuğunun annesi olan Gamze Yıldırım'ı bir odaya kilitlediği, başını pencereden dışarı çıkararak üzerine benzin döküp yakmaya kalkıştığı öğrenildi.

"Beni öldürmeye çalışıyor!" Mezar başındaki cinayet öncesi kahreden ses kaydı - Resim : 4

Dehşet verici bu girişim, araya giren bir akraba sayesinde son bulurken, aile avukatının bu olayı da ek delil olarak dosyaya eklediği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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