Belediye başkanı oğlunun nikahını kıydı: 40 kişi nikah şahidi oldu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, oğlu Celal Başdeğirmen ile Tansu Korkmaz'ın nikahını kıydı.

Isparta Gökkubbe Fuar ve Sergi Alanı'nda düzenlenen düğün törenine düğünçok sayıda davetli katıldı. Nikahın şahitliğini ise yaklaşık 40 kişi yaptı.

İKİ YIL ÖNCE KIZINI KAYBEDEN BELEDİYE BAŞKANINDAN DUYGUSAL KONUŞMA

Başkan oğlunun nikahını kıymanın kendisi için farklı bir duygu olduğunu belirtti. Başdeğirmen, “Allah bu duyguyu herkese nasip etsin. Şu an çok değişik bir durumdayım” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, iki yıl önce attan düşmesi sonucu hayatını kaybeden kızı Mürüvvet Başdeğirmen'i de anarak, “Bugün onun yerine bir kızımızı verdi, şükürler olsun. Tansu kızımız artık bizim bir evladımız” ifadelerini kullandı. (DHA)