Belediye başkanı elini makineye kaptırdı: Yetkililerden 'uzuv kaybı' açıklaması

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, bu akşam kendisine ait arazide üzüm serme makinesiyle çalıştığı sırada sol elinden yaralandı. Olayın ardından bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Başkan Cıllı'nın yapılan ilk tetkiklerinde herhangi bir uzuv kaybının bulunmadığı belirlendi. Sol elindeki yaralanma nedeniyle ameliyata alınan Cıllı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

UZUV KAYBI YOK

Hastanede yapılan ilk tetkiklerde Başkan Cıllı'nın sol elinde herhangi bir uzuv kaybının bulunmadığı tespit edildi. Ameliyata alınan Cıllı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Saruhanlı Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Cıllı'nın tedavi sürecinin hekimlerin gözetiminde devam ettiği ve uzuv kaybının olmadığı belirtilerek geçmiş olsun dileklerini ileten vatandaşlara teşekkür edildi. Açıklamada, gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

(DHA)