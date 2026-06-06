Bedelli askerlik için zamlı bedel belli oldu! MSB'den başvuru uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "bedelli askerlik" ücretinin 1 Temmuz 2026'dan itibaren artırılacağını duyurdu. Mevcut tutardan yararlanmak isteyen kişilerin 30 Haziran'a kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

MSB, bedelli askerlik ücretlerinde temmuz ayında güncelleme yapılacağını açıkladı. Enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısında yaşanacak artış nedeniyle bedelli askerlik bedelinin de yükseleceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti kapsamında uygulanan bedel ve ek bedel tutarlarının Askeralma Kanunu hükümleri doğrultusunda 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre yeniden belirleneceği belirtildi.

Açıklamada, mevcut ücret üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlamalarının önem taşıdığı vurgulandı.

YÜZDE 14 ZAM GELİYOR

Halen geçerli olan bedelli askerlik ücreti "416 bin 361 lira 30 kuruş" olarak uygulanıyor. Bu tarihe kadar başvurusunu tamamlayan adaylar mevcut tutardan yararlanabilecek.

1 Temmuz 2026 sonrasında ise memur aylık katsayısındaki artışın bedelli askerlik ücretine de yansıması bekleniyor. Hesaplamalara göre ücrette yaklaşık "yüzde 14" oranında artış yaşanabileceği ve yeni bedelin "475 bin lira" seviyesine yaklaşabileceği değerlendiriliyor.