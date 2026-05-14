Asker olma hayali kuruyordu: Özel gereksinimli Efe için tören

Özel gereksinimli Efe Berke Günal'ın asker olma hayali bir günlük gerçek oldu. Asker üniforması giyen Günal'ın ellerine de kına yakıldı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda engelli vatandaşlar 1 günlük temsili askerlik yapacak.

Özel gereksinimli Efe Berke Günal için eğitim gördüğü Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi. Günal’a asker kınası yakıldı.

Törende, Efe Berke Günal’ın babası Alper Günal ve annesi Gülhan Günal, evlatlarını asker üniforması içinde görmenin gururunu yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı.

BİRLİĞİNE TESLİM OLACAK

Okul yönetimi ve öğretmenlerin de desteğiyle hazırlanan programda dualar edildi, üzerinde Türk bayrağı figürü bulunan pasta kesildi. Uğurlama töreninin ardından hazırlıklarını tamamlayan Efe Berke Günal, yarın sabah saat 08.00’de birliğine teslim olacak. Günal'a ailesiyle birlikte özel eğitim öğretmeni Derya Yalçın da eşlik edecek. (DHA)