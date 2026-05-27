UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin akınına uğradı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilere akın eden ziyaretçiler sıcak hava balonu, atlı tur ve arazi aracı gezilerine yoğun ilgi gösterdi.

BALONLAR BAYRAM SABAHI GÖKYÜZÜNÜ RENKLENDİRDİ

Bayramın ilk gününde sabah erken saatte Göreme'deki kalkış alanına gelen tatilciler, sıcak hava balonu turlarıyla Kapadokya'yı kuşbakışı keşfetti. Rengarenk balonlar gökyüzünü doldururken, bazı ziyaretçiler de atlı turlarla vadilerin arasında gezdi.

OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 90'I AŞTI

Bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Bazı turistik noktalarda oluşan uzun araç kuyrukları zaman zaman trafiği aksattı.

"İLK KEZ GELİYORUM, ÇOK GÜZEL BİR YER"

Erzurum'dan gelen Ömer Faruk Kılıç, Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetmek için balon turuna katıldığını belirterek bölgeye ilk kez geldiğini ve çok etkilendiğini söyledi.

Muğla'dan ailesiyle gelen Feriştah Durdal ise uzun yıllardır Kapadokya'yı ve balon turunu merak ettiğini, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Durdal, "Gerçekten büyüleyici bir yer. Tatilimiz çok güzel geçiyor" dedi.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Ziyaretçilere fotoğraf çekim hizmeti sunan Mustafa Atay, 9 günlük tatilde işlerinde yüzde 70 artış yaşandığını belirterek yoğunluktan son derece memnun olduklarını aktardı.

"DÜNYADA 2 MİLYON PERİBACASININ OLDUĞU TEK YER"

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, Kapadokya'nın dünyada 2 milyon peribacasına sahip tek bölge olduğunu vurguladı. Bölgede ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirten Onur, 9 günlük bayram tatilinin Kapadokya için can suyu olduğunu ve esnaf ile turizmcilerin mutlu olduğunu söyledi.

(AA)