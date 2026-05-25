Herkes aynı yere akın etti: 9 günlük bayram tatilinde tıklım tıklım doldu

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzamasıyla Kapadokya'daki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Sektör temsilcileri son dakika rezervasyonlarıyla oranın yüzde 90'ı aşacağını öngörüyor.

YERLİ TURİST AKINI BAŞLADI

Nisan ve mayıs ayları Kapadokya'nın zaten yoğun geçen yüksek sezonu olarak biliniyor. Bu yıl 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması bölgeye yerli turist akışını belirgin biçimde artırdı. Yabancı ziyaretçi yoğunluğunun üzerine eklenen yerli talep doluluk oranlarını bayram öncesinde yüzde 80'in üzerine taşıdı.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez bölgenin bayram nedeniyle dolmaya başladığını belirterek şunları söyledi:

"Yakın çevrede yaşanan Türk misafirlerle de son dakika satışlarıyla Kapadokya bölgesindeki doluluk oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmese bile yüzde 90'ların üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz."

BALON VE ATV TURLARINA YOĞUN İLGİ

TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Sucu da bölgeye gelen turistlerin doğal ve kültürel alanları gezmenin yanı sıra sıcak hava balonu, ATV turları, at turları ve Türk geceleri gibi aktivitelere yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Sucu, gelen rezervasyonların bölgesel olarak farklılık göstermekle birlikte genel ortalamanın yüzde 80'e ulaştığını kaydetti.

