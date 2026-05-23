Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesinde turizm tesislerinde doluluk hızla artıyor. Osmanlı dönemi mimarisiyle açık hava müzesini andıran ilçedeki otel, han ve konaklarda rezervasyon oranı yüzde 80'e çıktı. Toplam yatak kapasitesi yaklaşık 5 bin olan tesislerin bayram boyunca tamamen dolması bekleniyor.

9 GÜNLÜK TATİL TURİZMCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, tatilin 9 güne uzamasının hem ilçe hem de turizmciler için büyük avantaj olduğunu söyledi. Urgancıoğlu, ilkbaharın Safranbolu'da zaten yüksek sezon olduğunu, 19 Mayıs tatilinin ardından bayramın da bu döneme denk gelmesiyle yoğunluğun arttığını belirtti.

"Bayram dönemini yüzde 100 dolulukla geçireceğimizi düşünüyoruz. Yine aynı şekilde Kurban Bayramı'nda hemşehrilerimizin çoğu memlekette olurlar. Öyle de bir yerli hareketi olacağını düşünüyorum."

"SAFRANBOLU SADECE DIŞARIDAN GÖRÜNEN EVLER DEĞİL"

Urgancıoğlu, Safranbolu'nun yalnızca tarihi evleriyle değil, bu evlerin içinde yaşayan kültür ve yaşam tarzıyla da öne çıktığını vurguladı.

"Safranbolu, sadece evleri dışarıdan gördüğümüzde anladığımız şey değil. Bu evlerin içinde yaşam tarzı kültürü, nezaketi ve zarafeti barındıran bir şehir. Hikayesini anlayarak konukların gezmesini dilerim."

Bayram tatili boyunca binlerce günübirlik ziyaretçinin de Safranbolu'ya gelmesi bekleniyor.

