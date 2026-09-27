Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Batman Çayı'na düşen 14 yaşındaki Tuba kayboldu

Batman Çayı'na düşen 14 yaşındaki Tuba kayboldu

Batman'da 14 yaşındaki Tuba D., henüz bilinmeyen bir nedenle Batman Çayı'na düşerek akıntıya kapıldı. Suda kaybolan Tuba için AFAD, jandarma ve dalgıç ekiplerin katılımıyla arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son Güncelleme:

Batman'da akşam saatlerinde Balpınar beldesi yakınlarından geçen Batman Çayı kıyısında bulunan 14 yaşındaki Tuba D., henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü.

Batman'da dengesini kaybederek Batman Çayı'na düşen 14 yaşındaki Tuba D., akıntıya kapılarak suda kayboldu. Tuba'nın bulunması için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Traktörler şarampole yuvarlandı 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı: Acı gerçek sonradan ortaya çıktıTraktörler şarampole yuvarlandı 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı: Acı gerçek sonradan ortaya çıktı

AKINTIYA KAPILARAK GÖZDEN KAYBOLDU

Olay, akşam saatlerinde Balpınar beldesinden geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Tuba D., çaya düştü. Akıntıya kapılan çocuk kısa süre sonra suda gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Batman İtfaiyesi Dalgıç ekipleri sevk edildi.

Yakınları eve girdi korkunç manzarayla karşılaştı: Evli çift ölü bulunduYakınları eve girdi korkunç manzarayla karşılaştı: Evli çift ölü bulundu

EKİPLER SEFERBER OLDU

Tuba D.'yi bulmak için dalgıç ekipler tarafından Batman Çayı'nda arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin çaydaki arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Batman Kayıp
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro