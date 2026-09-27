Batman Çayı'na düşen 14 yaşındaki Tuba kayboldu

Batman'da akşam saatlerinde Balpınar beldesi yakınlarından geçen Batman Çayı kıyısında bulunan 14 yaşındaki Tuba D., henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü.

Batman'da dengesini kaybederek Batman Çayı'na düşen 14 yaşındaki Tuba D., akıntıya kapılarak suda kayboldu. Tuba'nın bulunması için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

AKINTIYA KAPILARAK GÖZDEN KAYBOLDU

Olay, akşam saatlerinde Balpınar beldesinden geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Tuba D., çaya düştü. Akıntıya kapılan çocuk kısa süre sonra suda gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Batman İtfaiyesi Dalgıç ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Tuba D.'yi bulmak için dalgıç ekipler tarafından Batman Çayı'nda arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin çaydaki arama çalışmaları sürüyor. (DHA)