Başıboş eşek trafiği durdurdu: O anlar kamerada

Diyarbakır, Ergani ilçe merkezinde meydana gelen ilginç olayda, kara yoluna inen başıboş bir eşek trafiğin olağan akışını etkiledi.

Yolun ortasında aniden beliren eşeği fark eden araç sürücüleri, hayvana çarpmamak ve olası bir kazayı önlemek amacıyla hızlarını düşürmek zorunda kaldı. Eşeğin bir süre yolun ortasında öylece beklemesi nedeniyle bölgedeki trafikte kısa süreli yoğunluk ve aksamalar meydana geldi.

O ANLAR KAMERADA

Trafikteki bekleyiş, çevredeki vatandaşların duruma müdahale etmesiyle son buldu. Başıboş eşek, çevredekiler tarafından güvenli bir şekilde yoldan uzaklaştırılarak trafik yeniden normal seyrine döndürüldü.

Sürücülere kısa süreli şaşkınlık yaşatan o anlar, bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)