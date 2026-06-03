Diyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası aranıyor

Diyarbakır'da, tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 56 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Üren için arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tedavi amacıyla hastaneye gelen Alzheimer hastası Yusuf Üren, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra Üren'den haber alamayan ve durumdan endişe eden yakınları, polis ekiplerine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

HASTANEDEN ÇIKIŞ ANI KAMERALARDA

Kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından Yusuf Üren'i bulmak için çalışma başlatıldı. Yapılan ilk incelemelerde, Üren’in hastaneden ayrıldığı ve çevrede yürüdüğü anların güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi. Ekiplerin kayıp hastayı bulmaya yönelik arama çalışmaları sürüyor. (DHA)