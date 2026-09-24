Başaran Aksu hakkında soruşturma başlatıldı

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu hakkında, tutuklama kararı verilen duruşmada sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin başvurusu üzerine Aksu'nun yanı sıra Umut-Sen Hukuk Kolektifinden Avukat Mürsel Ünder hakkında da soruşturma açıldı.

BAŞARAN AKSU VE MÜRSEL ÜNDER HAKKINDA SORUŞTURMA

Duruşmada Aksu'nun attığı “Kahrolsun holdingci yargı, hepiniz yargılanacaksınız!” sloganı ile Avukat Mürsel Ünder’in “Duruşunuzu gördük, buradan bu kararı çıkartmanız utanç verici” ifadeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya gerekçe gösterildi.

UMUT-SEN soruşturmaya şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Holdinglerin çıkarlarını gözeten kararlara da, bu kararlara karşı söz söyleyenlerin susturulmaya çalışılmasına da teslim olmayacağız."

AKSU'NUN SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Öte yandan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

X hesabı Türkiye'den görünmez kılınan Aksu yeni açtığı hesaptan erişim engeline şu tepkiyi gösterdi:

"Holdinglerin, sarı sendikaların onların yönlendirdiği yargının esiri olmayı reddediyoruz. Hesabımı erişime kapatanlar işçi sınıfı ve emekçi halkı zenginin kölesi yapmak için seferber olanlardır! Bizim sesimiz işçi sınıfının kurtuluşu fikrini taşır! Hiçbir güç bizi engelleyemez!"