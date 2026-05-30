Bartın'da fırtına çıktı: Ağaçlar araçların üzerine devrildi!

Bartın'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte rüzgarın hızı saatte 30 kilometreye kadar ulaşırken, devrilen ağaçlar araçlarda hasara yol açtı ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

AMASRA'DA OTOPARKTAKİ ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Fırtınanın etkili olduğu noktalardan biri Amasra ilçesi oldu. İlçenin Küçük Liman mevkisinde yer alan bir otoparktaki ağaç, kuvvetli rüzgara dayanamayarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

ELLİBAŞ KÖYÜNDE 2 AĞAÇ DEVRİLDİ: 3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Kuvvetli rüzgar Bartın merkeze bağlı Ellibaş köyünde de hasara yol açtı. Köyde 2 ağacın devrilmesi sonucu bölgede bulunan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağaçları keserek temizledi.

Ağaç parçalarının kaldırılmasının ardından otomobiller bulundukları yerden çekildi.

BARTIN-AMASRA YOLUNDA ULAŞIM TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Sağanak ve rüzgar şehirlerarası yollarda da aksamalara sebep oldu. Bartın-Amasra kara yolunda bir ağacın yola devrilmesi nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. (DHA)