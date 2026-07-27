Barrack'tan iki Bakana peş peşe ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ı bakanlık binasında kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde kültür ve turizm alanlarında yürütülen iş birlikleri ele alındı.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ ELE ALDIK"

Bakan Ersoy, görüşmenin ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Sayın Tom Barrack’ı bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde kültür ve turizm alanlarındaki iş birliğimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları daha da güçlendirecek iş birlikleri üzerinde durduk. Nazik ziyaretleri ve verimli görüş alışverişi için Sayın Barrack’a teşekkür ediyorum."

BARRACK'TAN ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA

ABD’nin Büyükelçisi Barrack da sanal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelmekten onur duydum. Görüşmemizde, Türkiye'nin eşsiz tarihi, kültürü, çeşitliliği, misafirperverliği ve coğrafyasının turizm açısından vazgeçilmez değerler olarak en iyi şekilde değerlendirilmesinin önemini ele aldık. Bakan Ersoy'un, Türkiye'nin uluslararası alanda son derece rekabetçi olan bu sektördeki konumunu koruma ve daha da güçlendirme yönündeki kararlı liderliği gerçekten takdire şayandır."

ZİYARET TRAFİĞİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA SÜRDÜ

Büyükelçi Barrack, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki temaslarının ardından Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara’da kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı bugün kabul ederken, görüşmeye ilişkin bir fotoğraf da paylaşıldı.