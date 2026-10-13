Baro seçimlerinde AKP-MHP'lilerin destek verdiği adayın itirazı reddedildi

İstanbul 2 No'lu Baro başkanlığı seçimini kaybeden avukat Ali Kasım Tuna'nın seçim sonuçlarına yaptığı itiraz, Üsküdar 2. İlçe Seçim Kurulunca reddedildi.

Seçim sürecinde AKP ve MHP'li hukukçuların desteklediği Tuna, "Süreç sulh ve sağduyu ortamında tamamlanmış, seçimi Av. Rıza Saka ve ekibi kazanmıştır. Kendilerine ve baromuza hayırlı olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum." dedi.

SEÇİMİN MAĞLUP TARAFINDAN AÇIKLAMA

Avukat Rıza Saka'ya 6 oy farkla kaybettiği seçim sonucuna yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ali Kasım Tuna şu ifadeleri kullandı:

"Değerli meslektaşlarım, İstanbul 2 Nolu Baromuzu büyütmek ve meslektaşlarımıza hizmet etmek gayesiyle aday olduğumuz 4. Olağan Seçimli Genel Kurul, kamuoyunun da malumu olduğu üzere kıran kırana bir mücadeleye sahne olmuş ve meslektaşım Av. Rıza Saka çok az bir farkla ipi göğüslemiştir.

Farkın bu denli az olması ve sayım esnasında ihtilaflı görülen geçersiz oyların seçim sonucunu doğrudan etkileyebilecek nitelikte bulunması karşısında; bize güvenen meslektaşlarımızın iradesini korumak, gecesini gündüzüne katarak emek veren yol arkadaşlarımın hakkını gözetmek ve hukukun üstünlüğü için mücadele eden bir meslek grubunun adayına yakışır şekilde yasal hakkımız olan itiraz yoluna başvurduk.

Daha seçim gecesi, itirazın neticesine saygı duyacağımı kamuoyuyla paylaşmıştım. Nitekim Genel Kurul sonrasındaki konuşmamda da bize destek veren herkese teşekkür etmiş, meslektaşım Av. Rıza Saka ve ekibini tüm meslektaşlarımın huzurunda içtenlikle tebrik ederek kucaklaşmıştık.

Süreç sulh ve sağduyu ortamında tamamlanmış, seçimi Av. Rıza Saka ve ekibi kazanmıştır. Kendilerine ve baromuza hayırlı olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum. Hukukun üstünlüğü için mücadele edeceklerinden, mesleğin ve meslektaşların itibarını yükselteceklerinden ve baromuzu büyüteceklerinden şüphem yoktur.

Hizmet anlayışı ve yöntemleri konusunda farklı düşüncelerimiz olsa da özünde hepimiz aynı inancı ve ortak değerleri paylaşan meslektaşlarız. Bizim için rekabet, yalnızca seçim döneminde haddi aşmaksızın yürütülen bir süreçtir; seçimden sonra ise hepimiz bir ve beraber olan tek bir baronun mensuplarıyız.

Bu duygularla, yeni dönem İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Rıza Saka üstadımı tebrik ediyor, yönetim ve kurullarda görev alan meslektaşlarımı yeni görevlerinden dolayı kutluyorum. Hukukun üstünlüğünün korunduğu ve baromuzun hak ettiği büyüklüğe kavuştuğu hayırlı bir dönem geçirmelerini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."