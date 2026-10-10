Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Bariyerlere çarpıp başka araca girdi: Şoför yaşamını yitirdi

Bariyerlere çarpıp başka araca girdi: Şoför yaşamını yitirdi

Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafif ticari aracın bariyerlere ve ardından bir otomobile çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Bariyerlere çarpıp başka araca girdi: Şoför yaşamını yitirdi

Kaza, saat 23.45 sıralarındar Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HRA 328 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından aynı yönde seyreden 34 LA 6360 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü yola savruldu.

KAZA YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hafif ticari aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, otopsi için ambulansla morga kaldırıldı.

Son dakika | Eyüpsultan’da seyir halindeki otobüste yangın! Ölü ve yaralılar varSon dakika | Eyüpsultan’da seyir halindeki otobüste yangın! Ölü ve yaralılar var

OTOYOLUN EDİRNE İSTİKAMETİNDE İKİ ŞERİT KAPATILDI

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken otoyolun Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, kapatılan şeritler yeniden açıldı ve trafik normale döndü.

DHA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası İstanbul Başakşehir
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro