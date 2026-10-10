Bariyerlere çarpıp başka araca girdi: Şoför yaşamını yitirdi

Kaza, saat 23.45 sıralarındar Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HRA 328 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından aynı yönde seyreden 34 LA 6360 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü yola savruldu.

KAZA YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hafif ticari aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, otopsi için ambulansla morga kaldırıldı.

OTOYOLUN EDİRNE İSTİKAMETİNDE İKİ ŞERİT KAPATILDI

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken otoyolun Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, kapatılan şeritler yeniden açıldı ve trafik normale döndü.

DHA