Baraj dolu ama tarlalar kuru: Ekili araziler susuz kaldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tarım arazilerine can suyu olması beklenen Adatepe Barajı'nın sulama hatlarında yaşanan bitmek bilmeyen arızalar bölge çiftçisini isyan noktasına getirdi. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulunan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, durumun vahametine dikkat çekti. Bölgenin bu yıl yoğun yağış aldığını ve barajdaki doluluk oranının yüzde 100 seviyesine yaklaştığını belirten Ateş, su bolluğuna rağmen tarlalarda susuzluk yaşandığını ve ekinlerin kurumaya yüz tuttuğunu ifade etti.

SULAMA HATTI KRİZİ

Adatepe Barajı’ndan bölgeye gelen iki ayrı sulama hattı bulunduğunu aktaran Ünal Ateş, Esence Mahallesi yakınlarından geçerek Elbistan yönüne ilerleyen birinci etap hattının tamamlanmasına karşın düzenli olarak su taşımadığını iddia eden Ateş, "Neredeyse her hafta veya 10 günde bir borularda patlak ya da farklı bir arıza meydana geliyor. Arıza yaşandığında su kesiliyor, hat boşaltılıyor ve ekipler onarım yapıyor. Ancak onarımın ardından kısa süre içinde başka bir noktada yeni bir arıza ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Birinci etapta kullanılan CTP boruların teknik şartnameye göre 16 bar basınca dayanıklı olması gerektiğini hatırlatan Ateş, bölgedeki çiftçilerin ve vatandaşların "boruların 10 bar basınca dahi dayanamadığı"nı söylediğini dile getirdi. Ateş, ikinci sulama hattında da benzer bir arıza bulunduğunu belirtti. Ateş, hattın içindeki suyun tamamen boşaltılmasının ardından ekiplerin boruya girerek onarım yapmasının beklendiğini kaydetti.

ÜRÜNLER KURUMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Bölgenin bu yıl yoğun yağış aldığını ve barajların doluluk oranının yüzde 100 seviyesine yaklaştığını belirten Ateş, buna rağmen çiftçinin ürünlerinin susuzluk nedeniyle kuruduğunu söyledi. Pancar, mısır, ayçiçeği ve buğday ekili arazilerin yeterli suyu alamadığını aktaran Ateş, çiftçilerin buğday tarlalarına yalnızca bir kez ve düzensiz şekilde su verilebildiğini söylediğini kaydetti.

Ateş, Adatepe Barajı’nın birinci ve ikinci etaplarının geçen yıl önemli bir yatırım olarak kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatarak, sistemin bugün düzenli şekilde çalışmadığını savundu. Ateş, "Afşin'de çiftçi perişan durumda. Ürünler tarlada kurumaya başladı." dedi.

PATLAYAN BORULAR ÇİFTÇİYİ VURDU

Yaşanan sorunların bedelini ödeyen bölge çiftçisi ise çözüm bekliyor. Duruma tepki gösteren bir çiftçi tepkisini, "Bu yıl zarar edeceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Ürünlerimizi sulayamıyoruz. Tarlalara gerekli suyu veremiyoruz. Sistem bazen iki gün çalışıyor, ardından üç gün, bir hafta veya 10 gün boyunca arızalı kalıyor." sözleriyle dile getirdi. Yaklaşık 200 dönüm pancar eken bir başka çiftçi ise yaşadığı büyük mağduriyeti dile getirerek, "Parayı peşin olarak yatırıyoruz. Sayaç kartımız cebimizde duruyor ama su gelmedikten sonra bu kartın ne faydası var? Yaklaşık 200 dönüm pancarım bulunuyor. Tarlama bir damla bile su ulaşmadı. Yaklaşık 100 bin lira ödeme yaptım ancak ürünümü sulayamadım" dedi. (ANKA)