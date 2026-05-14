Balkondan düşen kadın ağır yaralandı: Olaya ilişkin inceleme başlatıldı

Bursa'da 3 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan dairenin balkonundan düşen Sabriye B. (59), ağır yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 59 yaşındaki Sabriye B. isimli kadın, 3 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

İKİNCİ KATTAKİ DAİRENİN BALKONUNDAN DÜŞTÜ

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhabbet Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre 59 yaşındaki Sabriye B. isimli kadın dengesini kaybederek, binanın 2'nci katında bulunan dairenin balkonundan düştü.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Ağır yaralanan kadın, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Sabriye B.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
