Oyun oynarken balkondan aşağı düştüler

Olay, öğle saatlerinde Nevşehir merkez Karasoku Mahallesi Süer Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı bir binanın 1’inci katında ikamet eden Özbekistan uyruklu aileden 5 yaşındaki Muhsin Şerifi ile 2,5 yaşındaki kardeşi İlyas Şerifi, balkonda oyun oynadıkları sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple beton zemine düştü.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan iki kardeşe ilk müdahale, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

TEDAVİLERİ NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ’NDE SÜRÜYOR

Müdahalenin ardından Muhsin ve İlyas Şerifi kardeşler, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre, tedaviye alınan 2 kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)