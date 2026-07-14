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Balıkesir'de fırtına ve sağanak kabusu: Yıldırım ağacı yaktı, ağaçlar araçların üzerine devrildi!

Balıkesir Erdek’te şiddetli sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Yıldırım düşmesi sonucu ağaçta yangın çıkarken, devrilen ağaçlar park halindeki araçlarda hasara yol açtı.

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Balıkesir'de fırtına ve sağanak kabusu: Yıldırım ağacı yaktı, ağaçlar araçların üzerine devrildi!

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 13 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve çevresindeki kırsal mahallelerde etkili olan yağış, günlük yaşamı aksattı.

Balıkesir'de fırtına ve sağanak kabusu: Yıldırım ağacı yaktı, ağaçlar araçların üzerine devrildi! - Resim : 1

CADDELER SUYLA DOLDU, VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Sağanak yağışın şiddetiyle birlikte ilçenin pek çok noktasındaki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ise polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Balıkesir'de fırtına ve sağanak kabusu: Yıldırım ağacı yaktı, ağaçlar araçların üzerine devrildi! - Resim : 2

YILDIRIM AĞACI ATEŞE VERDİ

Kötü hava koşulları maddi hasara da yol açtı. Şiddetli yağış sırasında bir ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu ağaç alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale ederek alevleri söndürdü.

Balıkesir'de fırtına ve sağanak kabusu: Yıldırım ağacı yaktı, ağaçlar araçların üzerine devrildi! - Resim : 3

FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ: ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Yağışın yanı sıra etkili olan fırtına, ilçedeki bazı ağaçların dallarının kırılmasına ve gövdelerinin devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaçlar, park halindeki araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.

Balıkesir Altıeylül’de çıkan orman yangını kontrol altındaBalıkesir Altıeylül’de çıkan orman yangını kontrol altında

Olayın ardından bölgedeki ekiplerin incelemeleri ve temizlik çalışmaları yapıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Balıkesir Sağanak Yağış
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