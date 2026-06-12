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Halk TV Türkiye Bakırköy'de feci motosiklet kazası: 2 ölü

Bakırköy'de feci motosiklet kazası: 2 ölü

Bakırköy'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü 41 yaşındaki Shanur Amanturdyyev ile yolcusu 39 yaşındaki Babamyrat Annamyrsdov hayatını kaybetti.

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Bakırköy'de feci motosiklet kazası: 2 ölü

Bakırköy D-100 kara yolu Ankara istikametinde saat 22.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev'in kullandığı 34 MJ 6510 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

MOTOSİKLET AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanındaki yolcu yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Shanur Amanturdyyev'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YOLCU HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Türkmenistan uyruklu Babamyrat Annamyrsdov, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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HASAR VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sürücünün cenazesi morga götürüldü. Kazada aydınlatma direğinde hasar oluşurken, yola saçılan ve tehlike oluşturan parçalar ekipler tarafından kaldırıldı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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