Filenin Sultanları'nın sırlarını ortaya döktü: Zehra Güneş'in Avustralyalısı Cansu nereden çıktı

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- Cansu Özbay için ilk bana Arkas'ta böyle yetenekli bir sporcu var diye söylenmişti. Araştırdık, hakikaten öyleydi. Hatta Adnan Kıstak, Beşiktaş'ın antrenörüydü ve kendi gidip seyretti İzmir'de. Arkas o zaman bırakmıyordu Cansu'yu, bonservis bedeli istiyordu. Adnan Hoca, Beşiktaş'tan tanıdıklar bulup pazarlıklar yaptı; Cansu'yu Beşiktaş'a kazandırdı ve Cansu, Beşiktaş'tan sonra bugünlere geldi. Bu hikayeleri anlattığınız zaman Arkas'tan A Milli Takım'a, Vakıfbank'a, dünyanın en iyi pasörlerinden biri olmaya ulaşan bir sporcu.