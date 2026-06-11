Filenin Sultanları'nın sırlarını ortaya döktü: Zehra Güneş'in Avustralyalısı Cansu nereden çıktı
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nın oyuncularının sırları ortaya çıktı. Zehra Güneş'le ilgili Avustralya detayı dikkat çekti.
Filenin Sultanları Türkiye'nin gururu. Ülkemizin uluslararası alanda en başarılı takımı. Kadronun her biri yıldız, hem de artık dünyada tanınan yıldızlar.
Ama buralara gelmeleri kolay olmadı. Altında hırs var, çok çalışmak var! Tüm yaşantısını voleybola göre düzenlemek var.
Peki geçmişlerinde neler yaşadılar. Nasıl ulaştılar bu başarılara. Hepsini Shining Stars Menajerlik Şirketi Genel Müdürü Tunç Afşar açıkladı. İşte Voleybol Aktuel'deki röportajda anlattıkları.
- Bu hikayeler gerçekten ilham verici hikayeler, arkadan gelenlere. Bunlar yaşanmış bir hikayeler. İşte Zehra Güneş bir gün "Dünya'nın en iyisi olmak istiyorum" diyor Altunizade Capitol'de ve bugün bütün dünya onu tanıyor. Dünyanın en iyilerinden oluyor, dünyanın en çok takip edilen voleybolcusu oluyor.
- Berka bugün Vakıfbank altyapısından A Milli Takıma gidebiliyor.
- Cansu Özbay için ilk bana Arkas'ta böyle yetenekli bir sporcu var diye söylenmişti. Araştırdık, hakikaten öyleydi. Hatta Adnan Kıstak, Beşiktaş'ın antrenörüydü ve kendi gidip seyretti İzmir'de. Arkas o zaman bırakmıyordu Cansu'yu, bonservis bedeli istiyordu. Adnan Hoca, Beşiktaş'tan tanıdıklar bulup pazarlıklar yaptı; Cansu'yu Beşiktaş'a kazandırdı ve Cansu, Beşiktaş'tan sonra bugünlere geldi. Bu hikayeleri anlattığınız zaman Arkas'tan A Milli Takım'a, Vakıfbank'a, dünyanın en iyi pasörlerinden biri olmaya ulaşan bir sporcu.
- Bunların hiçbiri hayal değil. Tıpkı Tuğba'nın Tarsus'tan çıkması, Derya'nın Mersin'den çıkması, Ayşe Çürük'ün Adana'dan çıkması... Eğer inanırsanız bu hikayelerin hepsi gerçek, yaşanmış hikayeler. Görüyorsunuz.
- Zehra ile biz ilk oturduğumuzda 20 yaşındaydı. Ona "Zehra senin voleyboldaki hedefin ne?" dedim, "Dünyanın en iyisi olmak istiyorum" dedi.
- Bugün Zehra Güneş'in geldiği nokta da belli. Ama Zehra bu yolda yürürken sadece kendi yeteneklerine güvense belki bu noktada olmazdı.
- Çok ekstra çalışıyor. Çok kendine özen gösteriyor. Saha dışında bir profesyonel sporcunun ne yapması gerekiyorsa onu fazlasıyla yapıyor ve kendi de çok araştırmacı.
- Mesela mental destek alıyor; yetmiyor, araştırıyor. En son çok farklı bir mentalist bulmuş Avustralya'dan. Yani içinizde winner karakter olmadan bunları araştırıp bulup çalışıp ve işte faydalarını görüyorsunuz.
- Bugün Zehra; dünyanın en önemli, en iyi orta oyuncularından bir tanesi ise bunun arkasında yatan onun yeteneğinden ziyade bu saha dışında kendisine yaptığı yatırım, hırs, winner karakteridir.
İşte böyle oldular Filenin Sultanları. Şimdi yeni zaferlere hazırlanıyorlar. Milletler Ligi'nin 2. etabında Ankara'da sahne alacaklar, yine Türkiye'yi gururlandıracaklar.