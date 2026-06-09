Düşürülen uçakta şehit olan pilotun kardeşi motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Emrah Ertan idaresindeki motosiklet, çevre yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine İnönü Mahallesi çevre yoluna sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLETLİ GENÇ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ertan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 27 yaşındaki Emrah Ertan, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Malatya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Emrah Ertan

DÜŞÜRÜLEN UÇAKTA ŞEHİT OLAN PİLOTUN KARDEŞİ ÇIKTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde bilgisayar mühendisi olarak görev yaptığı öğrenilen Emrah Ertan’ın, 22 Haziran 2012 tarihinde Doğu Akdeniz üzerinde görev uçuşu sırasında Suriye tarafından düşürülen RF-4E tipi Türk keşif uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın kardeşi olduğu belirtildi.

Şehit Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan

Ertan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)