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Halk TV Türkiye Bakanlık müjdeyi duyurdu: 550 personel alınacak

Bakanlık müjdeyi duyurdu: 550 personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

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Bakanlık müjdeyi duyurdu: 550 personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026 yılı için sözleşmeli diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı alımına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığın il müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 550 personel alınacağını bildirdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Duyuru Resmi Gazete'de yer alırken, Bakan Bak açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "GSB ailemizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Türk sporuna ve gençliğine değer katacak; 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirilecektir. Hayırlı, uğurlu olsun."

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BAŞVURU TARİHLERİ VE DEĞERLENDİRME

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Alım, 2024 yılı KPSS B grubu P3 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. Boş kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak ve başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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