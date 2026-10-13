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Halk TV Türkiye Bakanlık kırmızı listeye aldı: Sucuk harcından çıkanlar pes dedirtti

Bakanlık kırmızı listeye aldı: Sucuk harcından çıkanlar pes dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son tağşiş listesinde, İstanbul Sultanbeyli’de üretilen bir markanın sucuk harcında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Bakanlık kırmızı listeye aldı.

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Bakanlık kırmızı listeye aldı: Sucuk harcından çıkanlar pes dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehlikeye düşüren ve taklit-tağşiş yapılan ürünler listesini güncellemeye devam ediyor. İstanbul Sultanbeyli merkezli bir firmanın ürününde sucuk harcında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Bakanlık söz konusu ürünü kırmızı listeye aldı.

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SUCUK HARCINDA GIDADA İZİN VERİLMEYEN BOYA TESPİT EDİLDİ

Yapılan laboratuvar analizlerinde, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde faaliyet gösteren Tayer Baharat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait "LEZOT" markalı "Sucuk Harcı 500 G" ürününde, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Bakanlık kırmızı listeye aldı: Sucuk harcından çıkanlar pes dedirtti - Resim : 2

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ÜRÜN VE FİRMA DETAYLARI

Firma Adı: Tayer Baharat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Marka: LEZOT

Ürün Adı: Sucuk Harcı 500 g

Uygunsuzluk Nedeni: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

İl / İlçe: İstanbul / Sultanbeyli

Bakanlık kırmızı listeye aldı: Sucuk harcından çıkanlar pes dedirtti - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği
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