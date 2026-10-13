Bakanlık kırmızı listeye aldı: Sucuk harcından çıkanlar pes dedirtti
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son tağşiş listesinde, İstanbul Sultanbeyli’de üretilen bir markanın sucuk harcında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Bakanlık kırmızı listeye aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehlikeye düşüren ve taklit-tağşiş yapılan ürünler listesini güncellemeye devam ediyor. İstanbul Sultanbeyli merkezli bir firmanın ürününde sucuk harcında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Bakanlık söz konusu ürünü kırmızı listeye aldı.
SUCUK HARCINDA GIDADA İZİN VERİLMEYEN BOYA TESPİT EDİLDİ
Yapılan laboratuvar analizlerinde, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde faaliyet gösteren Tayer Baharat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait "LEZOT" markalı "Sucuk Harcı 500 G" ürününde, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.
ÜRÜN VE FİRMA DETAYLARI
Firma Adı: Tayer Baharat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Marka: LEZOT
Ürün Adı: Sucuk Harcı 500 g
Uygunsuzluk Nedeni: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
İl / İlçe: İstanbul / Sultanbeyli