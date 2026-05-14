Bakanlık 30 il için kuvvetli sağanak açıkladı: Sel uyarısı da yapıldı

Türkiye’de etkili olan sıcak havanın ardından, 14 Mayıs Perşembe günü yurt genelinde havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BATI VE GÜNEYDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Bakanlığın duyurusuna göre, Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güney ve batısı, İzmir’in iç kesimleri, Manisa, Aydın’ın doğusu, Bursa’nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİNDE ETKİLİ OLACAK

Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde, ayrıca Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun’da aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

İÇ ANADOLU VE AKDENİZ’DE YAĞIŞ VAR

Eskişehir, Ankara, Konya’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde’de aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Mersin, Adana ve Osmaniye’nin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısında da aynı şekilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Burdur’un doğusu ve Isparta’da da yerel kuvvetli yağış görülecek.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI

Bakanlık, açıklamasının devamında vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz”