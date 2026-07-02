Bakan Çiftçi NATO toplantısı için vatandaştan sabır istedi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, "Dördüncü Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" kapsamında milletvekillerine sunum yaptı.

Organizasyonun diplomatik ve güvenlik boyutunu aktaran Çiftçi, zirveye katılım oranlarını şu sözlerle açıkladı:

"NATO Liderler Zirvesi'ne 32 müttefik ülkenin yanı sıra 9 da davetli ülke olmak üzere toplam 41 ülkeden 52 liderin katılması bekleniyor. Bu ölçekte bir organizasyon sadece diplomatik açıdan değil, güvenlik bakımından da en üst düzeyde planlama ve koordinasyonu zorunlu kılmaktadır."

"VATANDAŞLARIMIZIN GÖSTERECEĞİ ANLAYIŞ VE SABIR KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Devletin güvenliği sağlama yükümlülüğü bulunduğunu belirten Çiftçi; önlemlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ATO Congresium, oteller, havalimanları, ulaşım güzergahları ve kentin giriş-çıkış noktalarını kapsadığını duyurdu. Bakan Çiftçi, tedbirlerin vatandaş üzerindeki etkisine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Her uygulama, uluslararası güvenlik standartları, risk analizleri ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonu çerçevesinde belirlenmiştir. Bununla ilgili Ankara Valiliğimizin, İçişleri Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapılan toplantılar oldu. Vatandaşlarımızın günlük hayatını en az düzeyde etkileyecek planlamalar yapılmış, trafik akışının da mümkün olan en kısa sürede normale dönmesi için tüm hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştır."

Güvenlik birimlerinin fedakarlıkla çalıştığını ve Türkiye'nin güvenli organizasyon kabiliyetiyle takdir topladığını savunan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın göstereceği anlayış ve sabır bu önemli organizasyonun başarıyla tamamlanmasına katkı sağlayacaktır. Ben vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Alınan tedbirlerin geçici bir tedbir olduğunu ve yalnızca ortak güvenliğimiz için uygulandığını bu vesile ile ifade etmek istiyorum."

Zirve takibi için Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde koordinasyon merkezleri kurulduğu açıklandı.

BAŞKENT VE ÇEVRE İLLERDE 3 KADEMELİ GÜVENLİK KUŞAĞI

Bakan Çiftçi'nin paylaştığı rakamlar, başkentte uygulanacak güvenlik konseptinin boyutlarını ortaya koydu. Zirve kapsamında toplam 56 bin 288 personel sahaya indirilecek.

Personel dağılımını detaylandıran Çiftçi, şu verileri paylaştı:

"Bunların 48 bin 841'i emniyet personelimizden, 7 bin 447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Ayrıca 4 bin 405 ekip veya tim de bu tedbirler kapsamında görev alacaklardır. Ankara ilindeki yol kontrol arama noktalarında ve komşu illerle de koordinasyonun sağlanması için planlamalarımız tamamlandı. Tedbirlerimiz sadece Ankara ile sınırlı değil, Ankara'yı çevreleyen illerle de oralarda da alınacak olan tedbirler var. Hatta bir üçüncü kuşak illerimizde de planlanan tedbirlerimiz var. Esenboğa-Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasındaki güzergahta toplam 3 bin 926 personel görev yapacak. Mürted Ankara, yeni açılan Ankara Havaalanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında da alınan tedbirlerde bin 742 personel görev almış olacak."

Güvenlik önlemlerinin 24 saat esasına göre yürütüleceğini belirten Çiftçi, 3 havalimanı, Külliye, oteller ve güzergahlarda K-9 köpekli unsurların da yer alacağını; fiziki devriyelerin yanı sıra siber alanda da 639 personelin 7/24 sanal devriye görevi yürüteceğini bildirdi.

"AVRUPA'DA DA UYGULANAN YÜKSEK GÜVENLİK PROSEDÜRÜ"

İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara'da alınan geniş çaplı tedbirlerin uluslararası uygulamalarla uyumlu olduğunu belirterek, önceki toplantıları örnek gösterdi:

"Bizden önceki toplantının yapıldığı Hollanda'da aynı güvenlik tedbirleri alındı. Avrupa'da icra edilen NATO stratejik güvenlik toplantılarında, önlemler her zaman en üst seviyede tutulmuştur. Dolayısıyla bu yüksek güvenlik prosedürlerini sadece biz uygulamıyoruz; daha önceki zirvelere ev sahipliği yapan tüm müttefik ülkeler de benzer şekilde güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde uygulamıştı."

İŞTE TRAFİĞE KAPATILACAK CADDE VE SOKAKLARIN TAM LİSTESİ

Bakan Çiftçi, vatandaşın günlük hayatının etkilenmeyeceğini öne sürse de zirve süresince Ankara'nın en işlek bulvar, cadde ve sokakları araç trafiğine tamamen kapatılacak.

Trafiğe kapatılacağı açıklanan güzergahlar şunlar:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi – ATO Congresium Çevresi: Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Alparslan Türkeş Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi ile 2169 ve 2170. sokaklar.

Alegria Business Hotel Çevresi: 286. Sokak ve 350. Sokak.

Crowne Plaza Hotel Çevresi: 173. Cadde, 171. Cadde ve 172. Cadde.

Divan Hotel Çevresi: Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720. Sokak ve 721. Sokak.

Wyndham Grand - Mercure - Mövenpick Otelleri Çevresi: Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 5. Sokak, Nergiz Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak ve 1. Sokak.

HiltonSA – Sheraton – Lugal Otelleri Çevresi: Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, Boğaz Sokak, Billur Sokak, Bülten Sokak ve Güniz Sokak.

InterContinental Hotel Çevresi: Atatürk Bulvarı'nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ile Gülözü Sokak.

JW Marriott Hotel Çevresi: Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak ve 1452. Sokak.

Metropolitan Hotel Çevresi: 1377. Sokak, 1380. Sokak ve 1381. Sokak ile birlikte bunlara bağlanan tüm yollar.

Açıklamada, söz konusu alanlarda yaya geçişlerinde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağı bildirildi.