NATO zirvesi öncesi Ankara'da büyük kaçış: Tren biletleri tükendi

Ankara, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan son derece kritik NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, kent genelinde alınacak geniş güvenlik önlemleri şimdiden etkisini göstermeye başladı. Sözcü'nün haberine göre, zirve süresince uygulanacak olası kısıtlamalar ve sokak kapanmaları başlamadan önce günlük hayatının etkilenmesini istemeyen binlerce başkentli, şehirden ayrılmak için harekete geçti. Güvenlik tedbirlerinden kaçmak ve hafta sonunu şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların ilk tercihi ise Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonları oldu.

HAFTA SONU YHT BİLETLERİ TAMAMEN TÜKENDİ

Edinilen güncel bilgilere göre, YHT’nin özellikle Ankara-İstanbul hattında 3 Temmuz Cuma, 4 Temmuz Cumartesi ve 5 Temmuz Pazar günlerine ait tüm seferlerinde biletler tükenerek doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. NATO Zirvesi öncesinde şehri terk etmek isteyip de bilet bulamayan yüzlerce Ankaralı büyük bir mağduriyet yaşarken, otobüs ve özel araç gibi diğer alternatif seyahat seçenekleri de yoğunluktan nasibini almaya başladı.

VATANDAŞLARDAN TCDD'YE EK SEFER BASKISI

Yaşadıkları bilet krizinin çözülmesini ve seyahat planlarının aksamamasını isteyen vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'ye ek sefer konulması yönünde yoğun bir talepte bulunuyor. Seslerini sosyal medya platformları üzerinden duyurmaya çalışan yüzlerce kişi, YHT Çözüm Merkezleri'ni telefon ve e-posta yağmuruna tutarak mağduriyetlerini dile getirdi.

Vatandaşlardan gelen bu yoğun baskı üzerine TCDD yetkililerinden ilk resmi açıklama geldi. Yetkililer, başvuru yapan vatandaşlara verdiği yanıtta, "Genel yolcu sirkülasyonu ve trenlerin doluluk oranları tarafımızca günlük olarak takip edilmekte ve filo imkanları ölçüsünde yolcu taleplerinin karşılanmasına çalışılmaktadır. YHT sefer saatleri ve hangi setin kullanılacağı belirlenirken tren trafik koşulları, ticari esaslar, araç filo büyüklüğü, araç döngüsü gibi çok sayıda kriter bir arada değerlendirilmektedir. İleride yapılacak düzenlemelerde talebiniz değerlendirilecektir." ifadelerine yer verdii. Ancak yetkililerin mevcut araç filosu ve trafik koşullarını öne sürerek şimdilik net bir ek sefer bilgisi vermemesi, Ankaralıların bekleyişini sürdürmesine neden oldu.