Bakan bizzat uyardı: Şiddetli rüzgar ve fırtına geliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, meteorolojik verilere dayanarak önemli bir uyarıda bulundu. Bakan, bu hafta başta kıyı kesimler olmak üzere birçok ilde saatte 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu.

RÜZGAR UYARISI VE YANGIN RİSKİ

Yumaklı, şiddetli rüzgarın orman yangınlarının hızla büyümesine neden olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerden biri olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle önümüzdeki günlerde vatandaşların azami hassasiyet göstermesi gerektiğini belirten Bakan, açık alanlarda ateş ve anız yakılmaması, yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınılması çağrısında bulundu.

BAKAN YUMAKLI'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yumaklı, "Unutmayalım, bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir" ifadelerini kullanarak, bireysel tedbirlerin önemini vurguladı.

24 SAAT NÖBET

Bakan, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 14 insansız hava aracı, 184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi ve 28 bin orman çalışanıyla "Yeşil Vatan" nöbetini 24 saat esasına göre sürdürdüklerini açıkladı. Ancak Yumaklı, "Hiçbir teknoloji, hiçbir ekip ve hiçbir imkan, vatandaşlarımızın göstereceği dikkat ve hassasiyet kadar etkili olamaz" diyerek, vatandaşların duyarlılığının yangınla mücadelede belirleyici rolünü hatırlattı. Bakan, "Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım" çağrısıyla mesajını sonlandırdı.