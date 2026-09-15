Bahçeli'nin danışmanından çok konuşulacak Öcalan sloganı yazısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün gazetesindeki köşe yazısında, son dönemde stadyumlarda dikkat çeken ve onbinlerce vatandaşın aynı anda attığı terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan karşıtı sloganları ele aldı.

Çiçek yazısında, İmralı sürecinin başlamasıyla birlikte tribünlerde birdenbire ortaya çıkan Öcalan ve PKK aleyhine atılan sloganlara tepki gösterdi.

Çiçek, stadyumlardaki sloganların arkasında bir "organizasyon" olduğunu iddia etti:

"Terör devam ederken, terör örgütü PKK'nın kurucusu Öcalan'ın kurduğu siyasi partilerle ittifak yapılırken tribünlerde atılmayan bu sloganlar, neden şimdi terörü kökten temizlemek adına adımlar atılmaya başlayınca atılıyor? Bu sloganı kim üretti? Farklı illerde bu sloganın tribünlerde atılmasını organize edenler kimlerdir?"

BAHÇELİ'NİN TRİBÜN UYARISINI HATIRLATTI

Öte yandan Çiçek, Devlet Bahçeli'nin konuya dair uyarılarını hatırlattı.

Bahçeli'nin, "Tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı haline getirilmemelidir, taraftarlar arasına sızmalar önlenmelidir" çağrısını vurgulayan Çiçek, organize olduğunu öne sürdüğü bu durumun sorgulanması gerektiğini söyledi.

Çiçek'in yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Terörlü Türkiye” günlerinde PKK ve siyasi uzantılarıyla ittifak ve iş birliği yapanlar, “Terörsüz Türkiye” sürecine de şiddetle karşı çıkıyor…

Tribünleri de bu ikiyüzlülüğe alet ediyorlar.

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin, “Tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı hâline getirilmemelidir.

Taraftarlar arasına sızmalar önlenmelidir.

Amigo kılıklı ihanet şebekelerinin spor, siyaset ve kimlik gibi düzmece yönlendirmelerle barışı tehdit eden bir dil geliştirmesinin önüne geçilmelidir.” çağrısı da işte tam olarak bu ikiyüzlülüğü gördüğü ve tribünlerdeki provokasyon kokusunu aldığı içindir.

İşte bu yüzden o sloganı kimin ürettiğini, stadyumlarda bu sloganların organize bir şekilde yaygınlaşmasını sağlayanların kimler olduğunu çok merak ediyorum.

Çünkü bu kadar açık bir ikiyüzlülüğün arkasında temiz bir hesap olduğuna inanmak mümkün değildir. Böylesine organize bir işin arkasında mutlaka sorgulanması gereken karanlık bir hesap vardır.