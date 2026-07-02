Bahçeli "Mehmetçik'e borcumuz" demişti! Meclis'e gelince AKP reddetti MHP sessiz kaldı

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ile askeri hastanelerin Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yeniden açılması amacıyla verdiği genel görüşme önergesi oylandı. Oylamada "Kabul edenler" ve "Kabul etmeyenler" diye sorulduğunda önerge, AKP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmedi.

Oylamadaki en dikkat çekici detay ise MHP grubunun tavrı oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aynı hafta yapılan partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda "Gülhane ruhunun güçlendirilmesinin bir milli beka meselesi olduğunu söyleyerek, "Vatan nöbetine duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz, askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır. Bugün NATO'da askerî hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir ve askerî hastanelerin yeniden açılarak ordu bünyesine katılması hayati değerdedir" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Bahçeli'nin bu çıkışına rağmen MHP milletvekilleri Genel Kurul'daki oylamaya katılmayarak el kaldırmadı.

"MESELE MEHMETÇİK'İN CANIDIR"

Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sivil hastanelerdeki ameliyatlar ile savaş koşullarındaki müdahalelerin farklılığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Sivil hastanede apandisit, safrakesesi, mide, bağırsak, kanser ve bunun gibi ameliyatları yapabilirsiniz ama savaşta şarapnel yaralanması, mayın patlaması, ateşli silah yaralanması ve çoklu organ yaralanmaları vardır, dakikaların değil, saniyelerin hayat kurtardığı anlar vardır."

Türkiye'nin NATO ülkeleri içerisinde askeri hastanesi ve askeri tıp akademisi bulunmayan tek ülke olduğunu belirten Fakıbaba, üç kıtada görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu sistemden mahrum bırakılamayacağını vurguladı.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Bahçeli'nin sözlerine de atıfta bulunan Fakıbaba, "Çünkü mesele siyaset değildir, mesele Mehmetçik'in canıdır, milletimizin güvenliğidir. Gelin, bu konuda ortak akılda buluşalım, askeri hastaneleri yeniden açalım, askeri hekimlik sistemini yeniden kuralım, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünü yeniden ayağa kaldırın çünkü güçlü devlet ordusunu da sağlığını da kendi kurumlarıyla ayakta tutabilen bir devlettir" diyerek Meclis'e çağrıda bulundu.

"İNTİKAMI KURUMLARDAN ALMAYIN "

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri liseler ve GATA tıp fakültelerinin kapatılmasını eleştirdi. Tarihte sadece Yeniçeri Ocağı'nın kapatıldığını, kurumların kapatılmayıp ıslah edilmesi gerektiğini belirten Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bu mantıkla yola çıkarsak, bu hipotezle yola çıkarsak Cumhurbaşkanlığını da kapatmamız lazımdı; orada da FETÖ'cüler yakalandı, yaverler yakalandı. Meclisi de kapatmamız lazımdı; burada da aynı şekilde bazılarında byLocklar çıktı. GATA çok önemlidir. Kurumlarda birileri suç işlemişse 'Suçların şahsiliği prensibi vardır' diyerek intikamı kurumlardan almayın arkadaşlar, intikamı o şahıslardan alın. Onu da hukuk alabilir, kişiler almaz değerli arkadaşlarım."

AKP'DEN 'SİSTEM ENTEGRE EDİLDİ' SAVUNMASI

İddialara yanıt veren AKP Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, askeri tıp eğitimi ile askeri hastane sisteminin ayrı kavramlar olduğunu söyledi. 1933'te Atatürk'ün önderliğinde çıkarılan Üniversiteler Kanunu ile entegrasyonun başladığını, 1980 sonrası bağımsızlaşan yapının 2016'da Milli Savunma Üniversitesi bünyesine devredilmesiyle sivil tıp eğitimiyle yeniden entegre olduğunu belirtti.

Arslan, "Entegre sistem sayesinde bu yıl Milli Savunma Üniversitesi Tıp Fakültesinden 110 askeri hekim, ayrıca 190 sivil hekim olmak üzere yaklaşık 300 hekim mezun oluyor" dedi.

Askeri sağlık teşkillerinin kapatılmadığını, 7 Şubat 2018'de Milli Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs 2018'de ise İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokollerle Sağlık Bakanlığı'na devredilerek yeniden organize edildiğini kaydeden Arslan, mevcut yapıyı şu detaylarla açıkladı:

S1 Tipi Hastaneler (Sadece askeri ve güvenlik personeline hizmet veren, sivil hasta kabul etmeyen 5 hastane): Diyarbakır, Şırnak, Marmaris, Van ve Hakkari.

S2 Tipi Hastaneler (Sivil hastalara hizmet vermekle birlikte ihtiyaç halinde tam izolasyonla güvenlik güçlerine ayrılan 12 hastane): Erzurum, Ağrı, Gaziantep, Yüksekova, Şanlıurfa, Kilis, Hatay, İskenderun, Reyhanlı, Elazığ, Derecik ve Gölcük.

Arslan, mevcut sistemin üç bakanlık (Sağlık, Milli Savunma, İçişleri) arasında yeniden görüşülebileceğini ve yapısal değişikliklerin değerlendirilebileceğini kabul etmekle birlikte, eski yapıya dönülmesinin tıp eğitimini zayıflatacağını savundu.

GENEL KURUL'DAKİ OTURUM DETAYLARI

Söz konusu tartışma ve oylama, TBMM Genel Kurulu'nun Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandığı oturumda gerçekleşti. Genel Kurul'da önergenin görüşülüp reddedilmesinin ardından, gündemde bulunan Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilmesi beklendi.