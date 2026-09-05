Bahçeli istemiyormuş: Cumhur İttifakı'nda sistemi çıkmazı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açacak formüller ile yüzde 50+1 şartına ilişkin seçenekler tartışılırken, Cumhur İttifakı içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceği konusunda görüş ayrılığı olduğu belirtiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sistem değişikliğine sıcak bakmadığı, mevcut modelin korunarak revize edilmesini istediği aktarılıyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, iktidar cephesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin farklı düzenleme seçenekleri üzerinde çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda yetki devri, bakanlıkların milletvekilleri arasından yürütülmesi, müsteşarlık makamının yeniden oluşturulması ve TBMM’nin denetim yetkisinin artırılması gibi başlıkların değerlendirildiği belirtiliyor. Erdoğan’ın yeniden adaylığına imkan sağlayabilecek yöntemlerle birlikte, seçim sonuçlarını etkileyebilecek sistem seçeneklerinin de gündemde olduğu ileri sürülüyor.

BAHÇELİ'NİN TERCİHİ: SİSTEM KORUNSUN

MHP cephesinde ise iktidar kulislerinde konuşulan sistem değişikliği seçeneklerine mesafeli bir yaklaşım olduğu belirtiliyor. Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni yönetimde istikrar sağladığı ve koalisyon dönemlerini sona erdirdiği gerekçesiyle savunduğu aktarılıyor.

Bahçeli’nin, muhalefetin “güçlendirilmiş parlamenter sistem” önerisini de mevcut sistemden tamamen vazgeçilerek eski modele dönülmesi yönünde bir arayış olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

MHP kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelere göre Bahçeli’nin gündeminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kaldırılması ya da temel yapısının değiştirilmesi bulunmuyor. MHP liderinin, bunun yerine mevcut sistemin kurumsallaştırılmasını ve modele uygun yasal düzenlemelerle güçlendirilmesini istediği belirtiliyor.

SEÇİM VE SİYASİ PARTİLER YASASI ÖNE ÇIKIYOR

Bahçeli’nin “revizyon” yaklaşımının merkezinde ise Siyasi Partiler Kanunu ile seçim mevzuatında yapılabilecek değişiklikler bulunuyor. MHP lideri son açıklamasında, “Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” demişti.

Bahçeli’nin bu sözlerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden çıkış mesajı olmadığı, aksine mevcut modelin ihtiyaçlarına göre seçim ve siyasi partiler mevzuatının yeniden şekillendirilmesine işaret ettiği değerlendiriliyor.