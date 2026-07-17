Bacağındaki keneye aldırmadan nişana gidip oynadı

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Necip köyünde yaşayan, evli ve bir çocuk babası Hadi Çelik, bacağında bir kaşıntı hissedip pantolonunu yukarı kaldırınca kene yapıştığını fark etti. Ancak o sırada çocukluk arkadaşının kent merkezinde nişan töreni olması nedeniyle planını bozmadı. Bacağındaki keneyle birlikte nişan merasimine katılan Çelik, takı ve yüzük merasiminin ardından Pazar ilçesindeki Devlet Hastanesi’ne giderek keneyi başarılı bir operasyonla aldırdı.

"BANA 3'ÜNCÜ, KARDEŞİME 30'UNCU YAPIŞMASI"

Bölgede hayvancılıkla uğraştığı için kenelerle sık sık karşılaştığını ve bu duruma alışkın olduğunu belirten Hadi Çelik, kene ısırıklarına karşı bilinçli hareket ettiklerini söyledi. Çelik, yaşadığı ilginç deneyimi şu sözlerle anlattı:

"Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz, haliyle arazide de dolaşıyoruz. Hayvanlardan ister istemez keneyle haşır neşir oluyoruz. Bana bu 3'üncü yapışması bugün. Kardeşime belki 30'uncusu olmuştur. Artık çok şey yapmıyoruz, hastanede aldırıyoruz tabii ki. Bugün de geç fark ettim. Arkadaşımın da yüzük takması vardı. 'Yüzüğü bir takalım, ondan sonra hastaneye gidip aldırırız' dedim. Yüzük merasiminden dolayı sadece 1-2 saat gecikti. Yapıştığını bir kaşınma esnasında pantolonumu yukarı kaldırınca fark ettim, ondan sonra da çok dikkate almadık zaten. Bizim yapabileceğimiz önlem, el sürmemek. 'Elinizi dokundurmayın' diyorlar, biz de öyle bir şey yapmıyoruz, gidip hastanede aldırıyoruz." (DHA)