Babasını öldürüp cesedini tuvalete gömen oğul tutuklandı
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde babası için kayıp ihbarında bulunan Ö.A.'nın çelişkili ifadeleri üzerine evde yapılan aramada, Yusuf A.'ya ait parçalanmış ceset tuvalette bulundu. Gözaltına alınan Ö.A. tutuklandı.
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde babasının kaybolduğunu öne sürerek jandarmaya ihbarda bulunan Ö.A.'nın, babasını öldürdüğü ve cesedini parçalayarak evin eklentisindeki tuvalete gömdüğü iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.
Olay, 14 Temmuz'da ilçeye bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Babası Yusuf A.'dan haber alamadığını belirterek jandarmaya başvuran Ö.A.'nın ifadelerindeki çelişkiler üzerine ekipler, baba ile oğlun birlikte yaşadığı evde detaylı arama yaptı.
Aramalarda, Yusuf A.'ya ait vücut parçaları evin eklentisindeki tuvalette bulundu. Bunun üzerine Ö.A. ile birlikte toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)