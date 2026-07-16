Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Babasını öldürüp cesedini tuvalete gömen oğul tutuklandı

Babasını öldürüp cesedini tuvalete gömen oğul tutuklandı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde babası için kayıp ihbarında bulunan Ö.A.'nın çelişkili ifadeleri üzerine evde yapılan aramada, Yusuf A.'ya ait parçalanmış ceset tuvalette bulundu. Gözaltına alınan Ö.A. tutuklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Babasını öldürüp cesedini tuvalete gömen oğul tutuklandı
Son Güncelleme:

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde babasının kaybolduğunu öne sürerek jandarmaya ihbarda bulunan Ö.A.'nın, babasını öldürdüğü ve cesedini parçalayarak evin eklentisindeki tuvalete gömdüğü iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Olay, 14 Temmuz'da ilçeye bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Babası Yusuf A.'dan haber alamadığını belirterek jandarmaya başvuran Ö.A.'nın ifadelerindeki çelişkiler üzerine ekipler, baba ile oğlun birlikte yaşadığı evde detaylı arama yaptı.

Babasını öldürüp cesedini tuvalete gömen oğul tutuklandı - Resim : 1
Yusuf A.

Aramalarda, Yusuf A.'ya ait vücut parçaları evin eklentisindeki tuvalette bulundu. Bunun üzerine Ö.A. ile birlikte toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cinayet Kırıkkale Baba
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro