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Aynı virajda peş peşe iki ölüm

17 Ağustos'ta Ceyda Yakova'nın mıcıra girerek hayatını kaybettiği virajda bu kez Yıldırım Ersan kaza yaptı. Virajda lastiği kayarak savrulan Ersan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Aynı virajda peş peşe iki ölüm

Kaza, İstanbul Şile Darlık Yolu'nda meydana geldi. Yıldırım Ersan, arkadaşlarıyla motosiklet kullanmak için Darlık Yolu'na gitti.

Viraja hızlı giren Ersan'ın motosikletinin lastiği seyir halindeyken kaydı. Aracın kontrolünü yitiren Ersan, ormanlık alana savrularak ağır yaralandı.

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Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Ersan'a ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulansla Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım Ersan, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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CENAZESİ HEKİMBAŞI MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLECEK

Yıldırım Ersan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Ersan, ikindi namazına müteakip Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERDE FREN İZLERİ GÖRÜLDÜ

Kazanın ardından Darlık Yolu havadan görüntülendi. Keskin virajların bulunduğu yoldaki fren izleri kameralara yansıdı.

17 AĞUSTOS'TA CEYDA YAKOVA DA AYNI NOKTADA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Aynı bölgede 17 Ağustos Pazartesi günü 21 yaşındaki Ceyda Yakova da kaza geçirmişti. Şile’deki arkadaşını ziyaret ettikten sonra motosikletiyle yola çıkan Yakova’nın kullandığı aracın tekerleği, Darlık Yolu'nun Avlak Virajı mevkiinde mıcıra girdi.

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Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova hayatını kaybetmişti! Kazanın görüntüleri ortaya çıktıSosyal medya fenomeni Ceyda Yakova hayatını kaybetmişti! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Dengesini kaybederek yol kenarındaki yön tabelasına çarpan Yakova savruldu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve iç kanama geçirdiği belirlenen Yakova, sevk edildiği Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Motosiklet Ölüm
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