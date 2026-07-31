Aynı aileyi aynı acı 18 yıl sonra buldu: Kardeşi gibi traktör kazasında öldü

İnegöl ilçesinde traktör kazasında ağır yaralanan 68 yaşındaki Şaban Tanrıverdi'den acı haber geldi. Dokuz gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Tanrıverdi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Aynı aileyi ikinci kez traktör kazasının yasa boğduğu öğrenildi.

Kaza, 22 Temmuz'da saat 00.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Konurlar Mahallesi'nde meydana geldi. Meyve bahçesindeki çalışmalarını tamamlayan Şaban Tanrıverdi, gece saatlerinde kullandığı 16 F 2207 plakalı traktörle evine dönmek üzere yola çıktı. İddiaya göre traktör, tarladaki çukura düşerek devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Tanrıverdi ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan Tanrıverdi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 9 gündür tedavi gören talihsiz adam, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Şaban Tanrıverdi'nin vefat haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

AYNI ACIYI YAŞADILAR

Yaşanan facianın ardından ortaya çıkan ayrıntı ise acıyı daha da artırdı. Şaban Tanrıverdi'nin kardeşi İlyas Tanrıverdi'nin de 2008 yılında, henüz 39 yaşındayken traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Aynı aile fertlerinin yıllar arayla benzer kazalarda hayatını kaybetmesi, Konurlar Mahallesi'nde büyük üzüntüye neden oldu. (DHA)