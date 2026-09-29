Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye “Ayla” ve “Müslüm”ün yapımcısı ve fenomen kızından 3.5 milyon euro haraç! İsteyen de eski damat

“Ayla” ve “Müslüm”ün yapımcısı ve fenomen kızından 3.5 milyon euro haraç! İsteyen de eski damat

İstanbul’daki haraç amaçlı kurşunlama soruşturmasında, “Ayla” ve “Müslüm” filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu’dan 3,5 milyon avro istediği öne sürülen eski damat F.D. de gözaltına alındı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
“Ayla” ve “Müslüm”ün yapımcısı ve fenomen kızından 3.5 milyon euro haraç! İsteyen de eski damat
Son Güncelleme:

İstanbul'da haraç için ev ve işyerlerini kurşunlayan 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında; “Ayla” ve “Müslüm” filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ile sosyal medya ünlüsü kızı Ecem Uslu’dan 3,5 milyon avro haraç istediği iddia edilen, aralarında eski damat F.D., gayrimenkul danışmanı A.S. ve ortağı S.S.’nin de bulunduğu 4 şüphelinin de gözaltındaki kişiler arasında olduğu belirtildi.

12 FARKLI EYLEM

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, haraç almak amacıyla ev ve işyerlerini kurşunlayan ve tehditle para toplamaya çalıştıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. 12 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin Gasp Büro Amirliği’ndeki sorguları sürerken, soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

“Ayla” ve “Müslüm”ün yapımcısı ve fenomen kızından 3.5 milyon euro haraç! İsteyen de eski damat - Resim : 1

ÜNLÜ YAPIMCI VE KIZINDAN PARA İSTEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında, yapımcı Mustafa Uslu ile sanal medya ünlüsü kızı Ecem Uslu’ya telefonla tehdit mesajları göndererek para istedikleri iddia edilen kişilerin de bulunduğu belirtildi.

Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı! Rüzgarın hızı 80 kilometreye çıkacakMeteoroloji İstanbul için saat verip uyardı! Rüzgarın hızı 80 kilometreye çıkacak

“Ayla” ve “Müslüm”ün yapımcısı ve fenomen kızından 3.5 milyon euro haraç! İsteyen de eski damat - Resim : 3

MUSTAFA USLU ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu’nun tehditlerle ilgili polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Mustafa Uslu’nun şikayetinde, yurt dışı numaralardan kendisine mesaj gönderen kişinin, “A.S.’ye olan borcunu ödeyeceksin. 3,5 milyon Euro’yu vereceksin. Yoksa sen bilirsin” şeklinde tehditte bulunduğunu söylediği belirtildi. Aynı kişilerin kızı ve ailesinin diğer üyelerine de benzer mesajlar gönderdiğini anlatan Uslu’nun, tehditlerin arkasında daha önce davalık olduğu gayrimenkul danışmanı A.S., onun ortağı S.S. ve eski damadı F.D.’nin olabileceğini polise söylediği öğrenildi.

Evinde çay içtikleri arkadaşlarını öldürmüşlerdi: İki müebbet hapis cezasına beraat ve indirim çıktıEvinde çay içtikleri arkadaşlarını öldürmüşlerdi: İki müebbet hapis cezasına beraat ve indirim çıktı

“Ayla” ve “Müslüm”ün yapımcısı ve fenomen kızından 3.5 milyon euro haraç! İsteyen de eski damat - Resim : 5

HARAÇ İSTEYENLER ARASINDA ESKİ DAMADI DA VAR

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, tehdit ve zorla para isteme olaylarıyla ilgili aralarında eski damat F.D., gayrimenkul danışmanı A.S. ve ortağı S.S.’nin de bulunduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

“Ayla” ve “Müslüm”ün yapımcısı ve fenomen kızından 3.5 milyon euro haraç! İsteyen de eski damat - Resim : 6

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Gasp Büro Amirliği’ne getirilen şüphelilerin ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Operasyon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro