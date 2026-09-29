Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı! Rüzgarın hızı 80 kilometreye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için şiddetli hava olayına karşı resmi değerlendirmesini paylaştı. MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından hazırlanan son verilere göre, bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

FIRTINANIN ETKİLEYECEĞİ 7 İL AÇIKLANDI

Yapılan açıklamaya göre, fırtına uyarısının geçerli olduğu iller sıralandı. Marmara Bölgesi genelinde yer alan; İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hava şartlarının sertleşeceği bildirildi. Rüzgarın ağırlıklı olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi bekleniyor.

RÜZGAR HIZI SAATTE 80 KİLOMETREYİ BULACAK

Tahmin raporunda rüzgarın şiddetine ilişkin teknik verilere de yer verildi. Yarın sabah saatlerinden itibaren başlaması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın genel olarak saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceği, bölgenin yüksek kesimlerinde ise yer yer saatte 80 kilometre hıza kadar ulaşacağı kaydedildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR VE DEVRİLME RİSKİ

Beklenen fırtınanın yol açabileceği muhtemel tehlikelere dikkat çeken yetkililer, saha koşullarına karşı uyarıda bulundu. Şiddetli rüzgar nedeniyle kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere; çatı uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli, tedbirli hareket etmesi gerektiği vurgulandı.